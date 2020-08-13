صور.. شابو وفستان وصن بلوك.. أشياء لا تستغني عنها على البحر

لايف ستايل

يجب الحرص من أشعة الشمس الضارة والحارقة أثناء الخروج للشاطئ والبحر، وهناك بعض القطع والملابس التي يمكنك ارتداءها والحرص على أخذها معك للبحر للحفاظ على بشرتك من الحرق بحسب موقع "ستايل كريز".

الشابو

يحمي الشابو الأكتاف والوجه من أشعة الشمس المباشرة، لذا يصبح ضروريا ارتداءه أثناء المشي في الشمس.

وموضة الشابو العام الحالي هو الكبير المكتوب عليه اسم صاحبته.

النظارة

نظارة الشمس كذلك ضرورية لسلامة العين من أشعة الشمس الحارقة، والهواء المحمل بالرمال.

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فستان

احضري معك فستانا أبيض قصيرا عاكسا لأشعة الشمس في حالة الرغبة في تبديل ملابس البحر بأخرى أكثر راحة.

صن بلوك

يجب وضع بلوك على الوجه قبل النزول في الشمس بنصف ساعة على الأقل، كي يكون تأثيره قويا ومفيدا.

ويجب أن يكون معك في شنطة البحر لتجديده كل ساعتين على الأكثر، لأن تأثيره لا يدوم اليوم كله، كما أنه يجب أن تكون درجة حمايته 50.