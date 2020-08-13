كتب: هن - 02:15 ص | الخميس 13 أغسطس 2020

كرات اللحمة بالجبنة من الأكلات المغذية والتي يعشقها الأطفال والكبار، ويمكن تقديمها مع المكرونة بالصوص الأحمر، أو الأبيض. المقادير نصف كيلو لحم مفروم. ربع كيلو سجق مفروم. بيضة. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقة صغيرة بصل بودر. كوب جبن موتزريلا صحيحة. بقسماط أو دقيق (حسب الرغبة). ربع كوب بقدونس مفروم. زبدة. ملح وفلفل. ربع كوب جبن بارميزان. للصوص 3 لترات بيوريه طماطم. Advertisements رشة سكر. 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم. ربع كوب ريحان مفروم. ملح وفلفل. زبدة. طريقة عمل كرات اللحمة بالجبنة يخلط اللحم المفروم مع السجق في الكبة. تضاف التوابل والبيضة. يصب الخليط في بولة ثم يضاف البقدونس والدقيق. يشكل اللحم كور. تحشى كرات اللحم بقطع الجبن الموتزريلا. تشوح كرات اللحم في الزبدة على النار. لعمل الصوص يشوح الثوم في زبدة مع الملح والفلفل ثم يضاف الريحان. يضاف بيوريه الطماطم ثم تضاف رشة السكر. تضاف كرات اللحم للصوص ثم تخفض الحرارة وتغطى حتى تمام النضج. تزين بالجبن البارميزان وتقدم.

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