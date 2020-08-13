توقعات الأبراج اليوم 13-8-2020: مفاجآت ومكافآت لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل:

مبلغ من المال يفوق دخلك المعتاد قد يأتي في طريقك اليوم، يمكن أن تكون مكافأة أو تسوية أو حتى هدية من شخص قريب منك

برج الثور:

يمكن أن تحدث بعض التغيرات الهائلة لك اليوم، وستسمع العديد من الأخبار، فاستعد لبعض المفاجآت

برج الجوزاء:

قد تختار القيام ببعض الأعمال التطوعية اليوم أو مساعدة صديق، قد يجعلك هذا على دراية بموهبة لم تكن تعلم أنك تمتلكها

برج السرطان:

أنشطة من نوع ما يمكن أن تضعك في أعين الجمهور اليوم، وقد تجلب لك بعض الأعمال التي قمت بها بشكل جيد

برج الأسد:

اليوم يمكنك استعادة الفرح في الحياة الذي كان لديك عندما كنت طفلًا، أنت جاد بطبيعتك، ومشاعر الفرح يجب أن تحياها وتعتز بها

برج العذراء:

قد تأتيك الأخبار الشيقة والمحادثات المحفزة، يمكنك أيضًا أن تجد نفسك قد تغيرت إلى حد ما للأفضل.

Advertisements

برج الميزان:

قد تكون الأفكار الجديدة لحياتك المهنية في ذهنك، وقد لا تفكر فقط في الحصول على وظيفة جديدة ولكن في الدخول في مجال جديد تمامًا

برج العقرب:

يجب أن يجعلك النجاح المستمرتشعر بأنك مسؤولا عن المضي قدمًا في الخطط والأفكار، طاقتك وحماستك عالية، ومن المحتمل أنك تفكر في توسيع آفاقك.

برج القوس:

لا تتفاجأ إذا شعرت في وقت ما خلال اليوم بالغضب دون سبب واضح، وألق نظرة فاحصة على ما يحدث اليوم

برج الجدي:

يوم رائع لبدء مشاريع جديدة مع الآخرين، قد تؤدي التجمعات المحتملة مع الأصدقاء أو الأنشطة الجماعية إلى أفكار لمشاريع جديدة تشعل طاقتك وحماسك.

برج الدلو:

قد تجلب لك بعض الأعمال التي قمت بها بشكل جيد التقدير الذي تستحقه، طاقتك وحماسك مرتفعان بالفعل وربما تكون متحمسًا للقيام بالمزيد.

برج الحوت:

يمكن أن تأخذ اهتماماتك الفكرية أو الفنية بعدًا جديدًا، وتوسع آفاقك وتفتح فرصًا جديدة، قد تتلاعب بفكرة السفر