يتوفر خلال أسابيع.. روسيا تحدد أول من يحصل على لقاح سبوتنيك ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم الأربعاء، بأن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) سوف يتوفر للعاملين في قطاع الصحة خلال الأسابيع المقبلة، بعد يوم واحد من إعلان روسيا عن تسجيل لقاح للفيروس مما آثار جدلا حول العالم.

وأضاف موراشكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس: "في الأسبوعين المقبلين، سوف يتم الحصول على الدفعة الأولى من عبوات لقاح فيروس كورونا، أولا للعاملين في مجال الطب".

وسجلت روسيا رابع أكبر حصيلة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم حيث بلغت أكثر من 900 ألف.

وسارع العلماء الذين تمولهم الدولة لإنتاج اللقاح في الشهور الأخيرة، ولكن ما أعلنته روسيا أمس الثلاثاء من تسجيل اللقاح أثار حالة من التشكيك فيما حذر الخبراء من أن التجارب السريرية كان يجب أن تجرى لفترة أطول.

وتم تسمية اللقاح "سبوتنيك" على اسم أول قمر صناعي من صنع البشر يصل المدار وهو ما كان نصر لبرنامج الفضاء السوفيتي على الخصم الأمريكي في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وقالت الحليف الروسي، إيران، اليوم الأربعاء أن اللقاح "من المحتمل أن ينطوى على خطورة".

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور على تويتر: "قبل اكتمال جميع التجارب السريرية، يكون استخدام اللقاحات مثل فتح صندوق باندورا - صندوق الشرور - وبالتالي يحتمل أن يكون خطيرا".

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إحدى بناته أخذت اللقاح. وقالت وزارة الصحة إن اللقاح سوف يتوفر للاستخدام الجماعي في أكتوبر.

التشكيك في أمان اللقاح

ةأعرب الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عن تشككه بصورة جدية في أمان وفاعلية اللقاح الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس تسجيله لعلاج كورونا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن فاوتشي القول: "آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال.. أنا أشك بشكل جدي في أنهم فعلوا ذلك".

وأكد أن الوصول إلى لقاح وإثبات أن أي لقاح آمن وفعال هما أمران مختلفان.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل تطوير عدد من اللقاحات، وأضاف: "إذا ما أردنا استغلال الفرصة لإيذاء الكثير من الناس أو إعطائهم شيئا لا يعمل، فيمكننا البدء إذا ما أردنا، الأسبوع القادم، في القيام بذلك. لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور".

وأضاف أنه لم يسمع أي دليل يقنعه بأن اللقاح جاهز فعلا، داعيا الأمريكيين إلى فهم أن "الإعلانات الصادرة عن الصينيين أو الروس بأن لديهم لقاحا" تختلف عن تلك الأمريكية "لأننا لدينا طريقة للقيام بالأمور في هذا البلد وهي أننا نهتم بالسلامة".