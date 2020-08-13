دخلت قفص الزوجية.. الفنانة السعودية إلهام علي في سطور (فيديو)

علاقات و مجتمع

على طريقتها الخاصة وبشكل غير معتاد، ودعت الفنانة السعودية إلهام علي، العزوبية ودخول حياة جديدة، حيث أقامت حفلًا خاصًا اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين، من بينهم الفنانة ريماس منصور.

شاركت الفنانة جمهورها بستوري عبر "سناب شات"، من حفل الحنة، وزينت إلهام علي، حنتها بتورتة كبيرة ملونة، كما تلقت هدايا ثمينة، من بينها طقم ألماس.

وارتدت الفنانة احتفالا بتلك المناسبة ملابس كاجوال، مكونة من جيبة جلد، وعليها كروب توب من اللون الأبيض في أسود، ولكنها استعانت بطرحة من التل وضعتها على رأسها بينما كانت ترقص على نغمات الأغاني.

ويُقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن الفنانة السعودية إلهام علي، خلال السطور التالية.

- إلهام علي، فنانة سعودية، ولدت في 31 أغسطس، عام 1985، في الظهران بالمملكة العربية السعودية، وانتقلت للعيش في البحرين مع عائلتها.

- أنهت دراستها الثانوية في السعودية، وكانت تشارك في المسرح وهى طفلة صغيرة تهوى الفن.

- رشحت لتقديم برنامج "مكسرات"، على القناة الأولى السعودية، وهو برنامج يومي يعرض كل صباح.

Advertisements

- درست في معهد الفنون المسرحية، وتخرجت منه وعملت بالمسرح والدراما، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.

- تجربتها التمثيلية الأولى كانت على نطاق منطقة الخليج، بمسلسل "ريحانة"، للمخرج جمعان الرويعي.

- شاركت "إلهام" في عدد من المسرحيات، ومنهم "خميس كمش خشم حبش"، و"فندق المشاهير"، و"ملينا يا زحمة".

انتشرت الأقاويل عن أن إلهام طُردت من بلدها السعودية، وهو ما جعلها تعيش في البحرين بشكل دائم، وهذا الأمر أثار غضبها.

وفي فيديو لها قالت إنها شائعة وبأنها ليست مضطرة للرد على هذا الكلام أو تقديم تبريرات، لكنها صوّرت العديد من الأعمال في السعودية، ولكنها فوجئت بمجموعة فتيات طلبن التصوير معها، وكانت إحداهن قبلها تقول "هذه الفنانة المطرودة من السعودية"، وهو كلام غير حقيقي.

ومعروف عن الفنانة إلهام علي، بأنها تحب السعودية كثيراً، خصوصاً مدينة القطيف فلا تسمح لأحد الإساءة لها، فبعد انتشار مقطع فيديو قال البعض إنه سوق في القطيف تخلت نساؤه عن العباءة السعودية، خرجت إلهام علي لترد بأن التصوير كان في البحرين، وليس في القطيف.

-"أنا مرتبطة فعليا"، هكذا أعلنت الفنانة السعودية إلهام علي، خلال بث مباشر، ظهرت به عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خبر خطبتها، حينما طلبها للزواج أحد المتابعين، وظهرت خلالها بخاتم الخطبة، في إبريل الماضي من العام الحالي.