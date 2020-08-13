الامارات | إطعام الزراف والسفاري يعودان إلى حديقة الحيوانات في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن إطعام الزراف والسفاري يعودان إلى حديقة الحيوانات في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت حديقة الحيوانات في العين إطلاق تجاربها المتمثلة في تجربة إطعام الزراف ورحلات سفاري العين هي الأكبر من صنع الإنسان في العالم مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن خطتها المتكاملة لتعزيز التدابير الوقائية.

تقدم الحديقة العديد من التجارب التعليمية والترفيهية لجميع أفراد العائلة، وذلك لخلق تجارب مميزة ومن أهم هذه التجارب تجربة إطعام الزراف، حيث يستطيع الزائر أن يعيش تجربة فريدة من نوعها والاستماع إلى القصص الممتعة والثرية من مربي الزراف والاطلاع على جهود الحديقة في حماية الحياة البرية.

من جهة أخرى، تقدم سفاري العين لزوّارها تجربة استكشافية مثيرة وسط الحياة البرية الإفريقية المحاطة بحيوانات متنوعة، والتي تتجول في المساحات الشاسعة بحرية ودون قيود. وقد تم تجهيز جميع مركبات السفاري بتطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية من خلال العوازل البلاستيكية وعمليات التعقيم بين الجولات لضمان الحصول على تجربة جميلة ومشوقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news