الامارات | الرحمة في أجمل صورها

شكرا لقرائتكم خبر عن الرحمة في أجمل صورها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في لفتة إنسانية تفيض بالرحمة، توقف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن استخدام سيارته، بعد أن قام زوجان من طير اليمام، ببناء عش على مقدمة السيارة. وقام سمو الشيخ حمدان بوضع حواجز حول السيارة إلى أن فقس البيض، وتركت الفراخ عشها. ونشر سموه، على صفحته الرسمية في «إنستغرام» فيديو يوثق الأمر منذ لحظاته الأولى وحتى فقس البيض وخرجت الفراخ، ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين أشادوا بهذه الخطوة الإنسانية، التي تدل على نبل المشاعر، والرحمة في أبهى صورها.

وتعرف طيور اليمام، وهي من فصيلة الحمام، بلطفها الشديد، وأنها على عكس بقية الفصائل لا تتم تربيتها في البيوت، مثل الحمام، وبقية الطيور.

• حمدان بن محمد يتوقف عن استخدام سيارته بسبب «عش يمام».

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