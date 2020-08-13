الامارات | «العويس الثقافية» تتذكّر سالم الحتاوي

شكرا لقرائتكم خبر عن «العويس الثقافية» تتذكّر سالم الحتاوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبر منصتها الافتراضية، حلقة نقاشية بعنوان «سالم الحتاوي.. من النبش في الماضي إلى الواقع»، يشارك فيها عدد من المتخصصين، يوم الأربعاء المقبل، عبر منصة «زووم» الافتراضية.

ويشارك في الحلقة كل من الدكتور هيثم يحيى الخواجة، وظافر جلود، وعبدالله صالح، وعمر غباش، وتديرها الشاعرة الهنوف محمد.

وتتناول الحلقة النقاشية حياة المسرحي الإماراتي الراحل سالم الحتاوي (1963-2009)، الذي كان عضواً في مسرح دبي الشعبي وجمعية المسرحيين واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وشارك في دورات أيام الشارقة المسرحية مؤلفاً في معظم دوراتها. وشارك في مهرجان المسرح الخليجي مؤلفاً في دورته الخامسة في الكويت والسادسة في عُمان.

وكانت للحتاوي مشاركات في مهرجانات محلية وخليجية وعربية عدة، ونال خلال مسيرته الفنية جوائز كثيرة، منها أفضل عمل متكامل في أيام الشارقة المسرحية نص «الملة» عام 1996، وأفضل نص مسرحي في أيام الشارقة المسرحية عن «أحلام مسعود» عام 1994، وأفضل نص مسرحي في أيام الشارقة المسرحية عن «ليلة زفاف» في 1996، إضافة الى جائزة أفضل نص مسرحي، في مهرجان المسرح الخليجي في الدورة السادسة في مسقط، عن «عرج السواحل». وفاز بجائزة الجهد المتميّز في 1999 من جمعية المسرحيين، وفاز بالمركز الثالث في مسابقة التأليف المسرحي في جمعية المسرحيين عن نص «جوهرة» في 1999.

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يشار إلى أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أصدرت ضمن مشروعها «أعلام من الإمارات» كتاباً عن الحتاوي بعنوان: «سالم الحتاوي من النبش في الماضي.. إلى الواقع» من تأليف ظافر جلود.

وتعدّ سلسلة الحلقات النقاشية، التي أطلقتها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في إبريل الماضي، مدخلاً إلى عالم الندوات الرقمية التي تستقطب مزيداً من الاهتمام، في ظل التباعد الاجتماعي، ونظمت المؤسسة أكثر من حلقة نقاشية عبر منصتها الرقمية.

• كانت للحتاوي مشاركات في مهرجانات محلية وخليجية وعربية عدة.

• حاز الكاتب الراحل عدداً من الجوائز عن مسرحياته المميزة.

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