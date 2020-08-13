الامارات | «فيس بوك» يحظر نشر صور مساعد سانتا كلوز

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يحظر نشر صور مساعد سانتا كلوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن موقعا التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«إنستغرام»، أمس، حظر نشر الصور التقليدية المثيرة للجدل لشخصية عيد الميلاد الهولندية والبلجيكية زفارت بيت، أو بيتر الأسود.

وعرضت «فيس بوك» قواعد استخدام جديدة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية.

وأصبحت الصور النمطية التمييزية، مثل بيتر الأسود، محظورة الآن بموجب هذه القواعد الجديدة في هولندا وبلجيكا، حسبما أعلنت الشركة أمس. وتعدّ الشركة الأميركية الماكياج الأسود والشفاه الغليظة والشعر المستعار المجعد من بين الصور النمطية.

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وستزال الصور أو الرسومات أو مقاطع الفيديو الخاصة بالشخصيات النمطية من الموقع إذا تم الإبلاغ عنها.

وقالت الشركة في بيان إن «فيس بوك» يرى أنه من غير المقبول أن يشعر الناس بالتمييز ضدهم وعدم الأمان بسبب بعض التقارير.. إن «سينتركلاس» مهرجان للجميع. و«سينتركلاس» هو اسم سانتا كلوز في هولندا وبلجيكا، ويرافقه تقليدياً المساعد الأسود المثير للبهجة خلال ظهوره ليلة عيد الميلاد.

وكان هناك رد فعل قوي على الحظر المفروض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحدث مؤيدو تقليد بيتر الأسود عن «هجوم على حرية التعبير»، في حين أشادت المنظمات المناهضة للعنصرية بهذه «الإشارة الإيجابية والمشجعة».

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