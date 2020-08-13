الامارات | «الإماراتي لكتب اليافعين» يحتفل بيوم الشباب الإماراتي والعربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإماراتي لكتب اليافعين» يحتفل بيوم الشباب الإماراتي والعربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «أنا ما أقرأ»، احتفى المجلس الإماراتي لكتب اليافعين باليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، حيث يجمع عشاق الكتب وعوالم القراءة في أغنية مصورة، تأخذ الأجيال الجديدة والشباب في رحلة إلى العوالم التي يزورها القراء، والمشاعر التي يعيشونها، والتجارب التي يمرون بها مع كل كتاب يقرأونه.

ووجه المجلس من خلال الأغنية المصورة التي يشاركها مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس، رسالة تقدير للقراء الشباب يدعوهم فيها لمواصلة رحلتهم في اكتشاف حكايات وشخصيات وأزمنة جديدة، فيجسد فيديو الأغنية شخصية شابة قارئة تروي شغفها بالكتب وتعلقها بالمكتبات.

وقالت رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة العقروبي: «اليوم الدولي للشباب فرصة للتأكيد على القضايا المهمة في بناء أجيال شابة قادرة على قيادة مستقبل بلادها، وهذا ما يدفعنا لنشارك شباب الإمارات والعالم العربي، هذا اليوم بتعزيز الوعي بأهمية القراءة، كوسيلة تعلم أصيلة يمكن لهم من خلالها اكتشاف مواهبهم، وتطوير مهاراتهم، وتحدد ما يطمحون للوصول إليه، فالقراءة تشكل هوية الفرد وتوسع مداركه وتهيئة لمواجهة مختلف أشكال المتغيرات».

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