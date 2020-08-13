الامارات | سجايا فتيات الشارقة تتضامن بالفن مع بيروت

شكرا لقرائتكم خبر عن سجايا فتيات الشارقة تتضامن بالفن مع بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبدعين، حفلاً فنياً من تقديم المنتسبات بعنوان «حفل السلام الفني»، تضامناً مع الشعب اللبناني، واستجابة لحملة «سلامٌ لبيروت»، التي أطلقتها قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتضمن الحفل إعلاناً عن مزاد فني، إضافة إلى مبادرات أخرى تخدم الحملة.

وسيعود ريع الحفل، الذي يقام بعد غد عبر تطبيق «زووم»، بالكامل لمصلحة مؤسسة القلب الكبير.

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