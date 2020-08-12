ناهد تصر على التصويت رغم صعوبة الحركة: الشرطة سندوني وشالوا شنطتي

علاقات و مجتمع

تسير ببطء ملحوظ، نحو لجنتها الانتخابية في مدرسة القومية بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، متكأة على عجاز معدني، يعينها على الحركة، للإدلاء بصوتها في سباق مجلس الشيوخ، "مكنتش بمشي خالص بسبب حقنة بالغلط، وبدأت اتحسن من أيام".

بتلك الكلمات تبدأ ناهد كامل، صاحبة الـ 52 عاما، حديثها لـ "الوطن"، قائلة إنه بالرغم من صعوبة حركتها، إلا أنها أصرت على التصويت، رغبة في المساهمة في اختيار أعضاء مناسبين لمجلس الشيوخ.

الشعور بالتقدير والاحترام تغمد السيدة الخمسينية، بسبب دعم رجال الشرطة لها، "واحد شاللي شنطتي، والتانية سندتني كأمها لتوصيلي داخل لجنتي".

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عشرات الانتخابات والاستفتاءات شاركت بها "ناهد" على مدار حياتها، لإيمانها بأهمية صوتها في العملية الانتخابية، "عمري ما فوت أي حاجة منهم".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها فى التاسعة صباحا اليوم والأمس، لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية ، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ل "الوطن"،أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كافة الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصرين فى الداخل والخارج عبر موقعها الإلكترونى .

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ،فأن هناك ٦٣ مليون ناخب مصرى مقيد فى قاعدة البيانات للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.