خدمت الدين 90 عاما ورفضت الزواج لتحفيظ القرآن.. من هي الشيخة سميعة بكر؟

علاقات و مجتمع

وهبت حياتها في سبيل حفظ وتحفيظ القرآن لغيرها، عوضها الله عن نعمة الإبصار بالبصيرة، فصارت الشيخة سميعة بكر البناسى، "سميعة" لكتاب الله، ثم حافظة له، لتنقله بقراءاته المتعددة إلى الأجيال الصغيرة، بعذوبة صوتها الذى تميزت به.

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شاءت الأقدار أن تخرج الشيخة سميعة إلى الحياة عام 1930 فاقدة لنعمة الإبصار، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكمل حفظ كتاب الله في سن الحادية عشر، لتحقق حلم والدها معلم القرآن، حسب حديث محمد الساعاتي، المتحدث الرسمى باسم نقابة القراء لـ "هُن".

وهبت حياتها للقرآن ورفضت الزواج رغم بلوغها سن الـ90

ولدت "سميعة" في قرية إبنهس مركز قويسنا محافظة المنوفية، تعلم مختلف طلبة العلم على يديها، بعد أن وهبت حياتها في سبيل القرآن الكريم، وساعدتها ذاكرتها القوية أن تواصل مهمتها في تحفيظ القرآن الكريم للصغار، "منذ عام 1949، بدأت الشيخة سميعة في تحفيظ القرآن، ثم شرعت بعد ذلك في الإقراء عام 1957، فمنحت إجازات قرآنية لعشرات النساء والرجال في مصر والوطن العربي، فكانت عالمة في القرآن الكريم".

رفضت صاحبة الـ 90 عامًا، الزواج حتى تهب حياتها لخدمة البشرية وتعليم القرآن الكريم، فقد أوقفت حياتها كلها للقرآن "كانت تقوم بالإقراء طوال اليوم، تبدأ في قراءة القرآن من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر، وتقرأ في هذا الوقت من 7 إلى 10 أجزاء كل يوم".