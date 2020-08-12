منها فقدان الوزن.. 5 فوائد صحية لا تتوقعها لحب الرشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: يعتبر حب الرشاد من الأعشاب التي تتعدد فوائد الصحية للجسم، بسبب احتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية المناعة، وعلاج الإمساك، والوقاية من الإسهال، والحفاظ على صحة الشعر، إضافة إلى فقدان الوزن. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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