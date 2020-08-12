15 ألف جنيه مكافأة للعثور على كلب تائه بالتجمع.. وصاحبته: تعرضت لسخافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

جدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد انتشار منشور لفتاة تبحث عن كلبها التائه وتحدد مكافأة 15 ألف جنيه، وهو ما أثار سخرية الكثيرين.

المنشور الذي أثار الجدل بسبب مبلغ المكافأة الذي اعتبره رواد أنه ضخم، هو لفتاة تدعى "يارا يحيى"، تقول فيه: "يا جماعة الكلب بتاعي ضاع من محل في دانا مول في التجمع الخامس، يا ريت أي حد يشوفو يكلمني لو سمحتوا.. مكافأة 15000 جنيه للي هيلاقيه. الكلب يدعى "شوكت"، ولابس طوق أحمر".

وسادت حالة من السخرية والاستغراب بين المستخدمين بسبب المكافأة الكبيرة في حال العثور عليه، ومن بين التعليقات: "طب ادهملي وأنا هدعيلك تلاقيه"، "أنا الكلب هاتي الـ15 ألف"، بينما أبدى البعض تعاطفا معها.

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سخرية رواد "فيسبوك" أثار استنكار وغضب يارا يحيى صاحبة الكلب، مشيرة إلى أنها تلقت مئات الاتصالات الهاتفية الساخرة منها، بعدما أرفقت رقم هاتفها في المنشور من أجل الإبلاغ عن كلبها حال العثور عليه.

وتكشف "يحيى" لـ"الخليج 365" أن الكلب من فصيلة Jack Russell Terrier، ويدعى شوكت، وسردت تفاصيل الواقعة قائلة: "بعت الكلب لمحل شهير في التجمع الخامس للعناية بالحيوانات الأليفة، وذلك لتقليم أظافره وشعره، وبعد ساعة رجعت أجيب الكلب ملقتوش وقالولي إنه ضاع ومستعدين نجيبلك كلب بداله"، واستكملت معبرة عن حزنها الشديد لفقدان كلبها: "طبعاً موافقتش واقترحوا عليا إنهم يعرضوا مكافأة تعادل ثمن الكلب لمن يعثر عليه".

وتابعت: "كتبت الإعلان على الفيسبوك وعرضت فيه المكافأة وأرفقت معه صور للكلب وأرقام للتواصل"، فوجئت بكم هائل من الاتصالات السخيفة"، والتي كان مضمونها السخرية من المبلغ وضخامته، دون التعاطف مع الكلب وضياعه.

وعبرت عن مدى ارتباطها وتعلق ابنتها الصغيرة بالكلب، وأنه يرافقهما في كل الأوقات والأماكن.