خاتم وعربية وساعة.. أسعار أغلى ما يمتلكه الأمير ويليام وكيت ميدلتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يحرص أفراد العائلة المالكة البريطانية على الظهور بكامل أناقتهم، ولهذا يمتلكن العديد من الأشياء التي تساعد على ذلك، والتي من بينها الأغلى سعرا.

وهناك قائمة بأغلى الأشياء التي يمتلكها الأمير ويليام وكيت ميدلتون، نذكرها لكم، وفقًا لما ذكر موقع "the richest":

- أقراط كيت من كيكي ماكدونو:

تملك دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أقراط من مصمم المجوهرات الشهير كيكي ماكدونو يصل سعرها إلى 2000 دولار.

- ساعة الأميرة ديانا:

اختار الأمير ويليام ساعة من خزانة مجوهرات الأميرة ديانا كي تكون تذكار بعد وفاتها، وتحمل اسم ماركة كارتييه، ثم أهداها لكيت، ويصل سعرها إلى 2000 دولار.

- ساعة الأمير ويليام:

ظهر الأمير ويليام بساعة تحمل اسم ماركة أوميجا تبلغ قيمتها 3100 دولار هي نفس الساعة التي استخدمها جيمس بوند في أفلامه.

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- بروش الدب القطبي:

تملك كيت بروش على هيئة دب، وظهرت به أثناء جولتها في كندا في عام 2011، ويبلغ سعره 7000 دولار، تم صنعه من الماس الذي تم استخراجه من المنطقة القطبية الشمالية.

- سيارة استون مارتن:

بالإضافة إلى سيارات الأمير ويليام، فهو يمتلك سيارة أستون مارتن Db6 فولانت، تشبه سيارة والدته التي كانت تمتلكها الأميرة ديانا وتبلغ قيمتها 359200 دولار. وهي ليست أغلى سيارة يمتلكها أحد أفراد العائلة المالكة، لكنها واحدة من أفخم السيارات.

- فستان زفاف كيت:

فستان زفاف الأميرة كيت من أكثر الفساتين الأيقونية حول العالم وتبلغ قيمته 400 ألف دولار بتوقيع المصمم اليكساندر ماكوين، وهو من أغلى الفساتين في العالم ولم ينافسه سوى فستان ميجان ماركل.

- خاتم الأميرة ديانا الماسي:

يعتبر خاتم الأميرة ديانا قطعة فريدة من نوعها أعطاه لها الأمير تشارلز عند الزواج، وعندما توفيت اختار الأمير هاري الخاتم كتذكار لوالدته، وتبلغ قيمته 500 ألف دولار.