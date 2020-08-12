في الصيف.. احذر الإفراط في تناول المسليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الصيف يحلو بالتسالي كاللب والسوداني والمكسرات أمام التليفزيون، لكن قد يصل الأمر إلى الإفراط في تناولها، وهو ما يؤدي إلى العديد من الأضرار.

يذكر لنا الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أضرار الإفراط في تناول المسليات، كالتالي:

- تكسب الجسم المزيد من السعرات الحرارية العالية، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الوزن.

- احتمالية تناول كميات كبيرة من الصوديوم نتيجة وجود الملح الموجود بها باستمرار.

- ارتفاع احتمالية حدوث التسمم والتلوث، خاصة نتيجة وجود السموم الفطرية أو بسبب عدم مراعاة شروط النظافة وغسل اليدين بشكل جيد.

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- احتمالية أن يكون تم تعريضها لدرجة حرارة عالية (التحميص الزائد)، وبالتالي احتراق المواد الموجودة بها يصبح ضار.

- تحتوي على كمية عالية من الدهون.

ونصح استشاري التغذية بتناول المسليات باعتدال ودون إفراط، بأن تكون كمية في مقدار فنجان القهوة، وتكون محسوبة من ضمن الاحتياجات اليومية.

وأكد أن تناولها باعتدال لها فوائد تتمثل في كونها غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية بنسبة عالية، وتساعد على تنشيط الحالة الذهنية، كما أنها تحتوي على الأوميجا 3 و6 بشكل جيد، ونسبة من الدهون الجيدة.

وشدد على ضرورة احتيار المسليات من مكان موثوق به، مع ضرورة عدم اختيار الأنواع المملحة بكثرة، بالإضافة إلى عدم تحميصها بشكل كبير.