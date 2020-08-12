ما السبب وراء إصابة الشباب بالجلطات الدموية؟.. طبيب يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: خلال الفترة القليلة الماضية، ارتفع معدل إصابة الشباب بالجلطات الدموية في أجزاء مختلفة من الجسد، بالرغم من تمتع الجسم في تلك المرحلة العمرية بحالة صحية جيدة، وتحدث الإصابة نتيجة بعض عدد من العوامل المختلفة، كاتباع العادات الخاطئة. اضغط هنا

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