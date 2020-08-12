طبيب يوضح أسباب الإصابة بالنزلات المعوية.. كيف تتجنبها في المصايف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – حسناء الشيمي:

يزداد معدل الإصابة بالنزلات المعوية في فصل الصيف، خاصةً عند الإقامة في المصايف، ومع ارتفاع حرارة الطقس تتفاقم أعراضها ويشعر المريض بآلام شديدة في المعدة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب وأعراض النزلات المعوية وطرق الوقاية منها في المصايف، وفقًا للدكتور محمد عصام خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير.

لقراءة التفاصيل اضغط هنا: