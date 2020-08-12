للحامل: احذري الإفراط في تناول الليمون.. وتناولي هذه الفاكهة باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعتبر الليمون من الفواكه الحمضية، وله العديد من الفوائد، ويميز بدخوله في الاستخدامات العلاجية للعديد من الأمراض، مثل علاج البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى أنه يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، لكنه أيضا يسبب بعض المشكلات للمرأة الحامل، كما ذكر موقع " NccMed".

على الرغم من أن استخدام الليمون أثناء الحمل آمن بشكل عام، حيث إنه يساعد على تخفيف الغثيان والقيء، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة بالاستهلاك المفرط، وهي كالتالي:

- تآكل الأسنان:

أولئك الذين يتناولون الكثير من الحمضيات يتعرضون لخطر إتلاف أسنانهم، علاوة على ذلك، فإن الحمل سيجعل النساء أكثر عرضة لمشاكل الأسنان، بما في ذلك أمراض اللثة والتسوس، حيث إن ارتفاع مستوى حمض الستريك في الليمون يؤدي إلى زيادة كمية الكالسيوم المفقود في الأسنان، ما يتسبب في ضعف المينا وحدوث بعض المشكلات الصحية.

- محتوى السكر في عصير الليمون:

يحتوي عصير الليمون على السكر لتعزيز النكهة، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص بالحفاظ على تناول السكر لديهم أقل من 10 في المائة من السعرات الحرارية اليومية، لذلك يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي وممارسات صحية لتعزيز الحمل الصحي، للحفاظ على سلامة السيدات الحوامل.

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- حرقة في المعدة:

قد تعاني بعض النساء الحوامل من حرقة متكررة، ويعتبر الليمون من الأطعمة عالية الحموضة، نظرا لاحتوائه على مستويات عالية من حمض السيتريك، ما قد يؤدي إلى زيادة أعراض حرقة المعدة، لذا يقترح الأطباء عدة طرق لتقليل هذا التأثير أثناء الحمل، قد تشمل هذه:

- تناول وجبات صغيرة.

- عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.

- تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم أعراض الحرقة.

ونصحت الدكتورة دعاء محمد الشاذلي استشاري النساء والولادة في تصريحها لـ"الخليج 365"، السيدات الحوامل، بضرورة تناول الفواكه الطازجة.

وأشارت إلى فوائد الموز العديدة للحوامل، لاحتوائه على البوتاسيوم وفيتاميني "ج" و"ب 6"، بالإضافة إلى أنه يساعد في تخفيف أعراض الغثيان والقيء في الفترة الاولى من الحمل والوقاية من الإمساك، ويحتوي على الحديد ما يساعد في الوقاية من فقر الدم أثناء الحمل، وغنى بمضادات الأكسدة ما يساهم في زيادة مستويات المناعة وتحسين الجهاز المناعي للجنين.