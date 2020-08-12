شاهد أغلى 10 فساتين ارتدتها النجمات.. أحدها بـ37 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يسيعن النجمات دائما إلى الظهور بأفضل الإطلالات، سواء كان على مستوى الأزياء أو المكياج أو الإكسسوارات، لذا تستحق كل هذه المظاهر إلى تكليف باهظة.

حققت صناعة الأزياء إيرادات بلغت 278.2 مليار دولار في عام 2018 وقد تصل قيمتها إلى 325.8 مليار دولار حتى عام 2022، وفقًا لمجلة "فوربس".

وتعطي كل نجمة اهتمامها لإطلالتها في كل الأوقات بشكل عام، واهتمام زائد حينما تطل على السجادة الحمراء بشكل عام.

سنعرض لكم أغلى فساتين ارتدتها النجمات والمشاهير، وفقًا لما نقل موقع "the richest".

1- فستان من تصميم المصمم الإيطالي ماورو آدمي:

صمّم "آدمي" فستان زفاف استخدم 40 مترا من القماش، وتم تزيينه بخيوط من البلاتين وأزهار مطرزة يدوياً، وهو من أغلى الفساتين التي صنعت على الإطلاق وبلغ سعره 372.564 دولارا.

2- فستان زفاف كيت ميدلتون:

ارتدت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج فستان زفاف صممته سارة بيرتون المديرة الإبداعية للعلامة التجارية "Alexander MacQueen"، وهو من أكثر فساتين الزفاف شهرة منذ 2011 إلى الآن، حيث أرادت الدوقة فستانًا يحمل تقاليد العائلة المالكة ولكن بلمسة عصرية، وصل سعره 388,000 دولار.

3- فستان مصمم الأزياء جاد غندور:

قدّم مصمم الأزياء اللبناني جاد غندور أحد أشهر المصممين في الشرق الأوسط فستانا أنيقا، عرض في أسبوع الموضة في ميامي عام 2010 لعارضة الأزياء دانشا، وهو مغطى بالذهب والألماس، بسعر 1,500,000.

4- فستان زفاف الطاووس:

فستان الطاووس من أشهر الفساتين التي تم عرضها في معرض الزفاف في الصين عام 2009، وهو فستان عمل فيه ثمانية أشخاص لمدة 40 يوما، وهو مغطى بأكثر من ألفي ريشة طاووس، وصلت تكلفته إلى 1500000 دولار.

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5- فستان نيكول كيدمان

اختارت الممثلة الأمريكية نيكول كيدمان في حفل الأوسكار عام 1997 فستانا من الماركة العالمية كريستيان ديور بسعر 2،000،000 دولار، وهو من تصميم جون جاليانو، وهو أغلى فستان صنعته ديور على الإطلاق.

6- فستان مارلين مونرو

ظهرت الفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو في عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي وصل سعره إلى 4800000 دولار، وكان مرصع بأكثر من 2500 قطعة كريستالية مخيط يدويًا، تم بيعه في مزاد عام 2016 بمبلغ 4،800،000 دولار.

7- فستان مارلين مونرو الأيقوني

تميزت مارلين مونرو بفستان أيقوني ظهرت به في فيلم Seven Years Every في واحد من أشهر المشاهد لها على مر العصور.

وفي عام 2011، تم بيع الفستان في مزاد بمبلغ 5،600،000 دولار، بالرغم من أن السعر المتوقع كان 2.000.000 دولار، ويعد هذا هو أغلى فستان يباع في مزاد على الإطلاق.

8- فستان هاني البحيري:

أنتج مصمم الأزياء المصري هاني البحيري فستان زفاف أنيق ومميز مرصع بالألماس والأحجار الكريمة، وتم عرضه في ختام عرض للأزياء السنوي للبحيري، وارتدته الفنانة مي عمر ويبلغ سعره 15 مليون دولار.

9- فستان يسرا اللوزي:

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي في عرض أزياء للمصمم هاني البحيري بفستان رفاف من توقيعه مرصع بـ120 قيراط من الألماظ وتجاوز سعره 5 ملايين دولار.

10- فستان بلقيس فتحي:

ظهرت المغنية اليمنية بلقيس فتحي خلال حفل زفافها بفستان مميز مرصع بـ24 ألف قطعة ألماس ووصل سعره إلى 37 مليون دولار، وهو من توقيع مصممة الأزياء السعودية تيما العابد.