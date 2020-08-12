لجمال بشرتك.. تعرفي على فوائد قشر المانجو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تحرص كل الفتيات على الاستفادة من المواد الطبيعية التي تعمل على جمال بشرتهن بشدها أو التخلص من مشاكلها، نقدم لكِ عزيزتي فوائد قشر المانجو لبشرتك، حيث تحتوي المانجو على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C وفيتامين A، فعادة يتم التخلص من قشرتها، لكنها تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية وفوائد للبشرة تدعم صحة الجلد بشكلٍ عامٍ، إضافةً إلى حمايه البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وحماية البشرة من علامات تقدُّم السّن، وعلامات الشيخوخة المبكرة؛ لاحتوائها على مكوناتٍ تحمي من الأضرار التي تُسببها الأشعة فوق البنفسجية فإليكِ فيما يلي طرق الاستفادة من قشر المانجو لبشرتك.



استعمال قشر المانجو لشد البشرة وتصغير المسامات

استعمال قشر المانجو لشد البشرة وتصغير المسامات



إذا كنتِ تبحثين عن بشرة نضرة ومتألقة بطريقة سريعة وصحية، ننصحك باستخدام قشر المانجو، الذي يساعد على شد البشرة وتصغير مساماتها، بالإضافة إلى إعطائها إشراقة للوجه، وتخفيف البقع السوداء، إلى جانب تجديد الخلايا ومقاومة علامات الشيخوخة أو تخفيفها، لتبدو بشكل رقيق، ومن أجل هذه المشاكل قومي بتقشير حبة المانجو بطريقة رقيقة، ثم ضعي القشر على وجهك في ذات اللحظة وهو طازج، وقومي بذلك لأيام متتالية لمدة أسبوع.

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طريقة استخدام قشر المانجو لعلاج حب الشباب

استخدام قشر المانجو لعلاج حب الشباب



يُعَدُّ قشر المانجو من أكثر المكونات الطبيعية فائدة في التخلص من البثور وحب الشباب الملتهب، ولا سيما على البشرة الدهنية، كما أنه يعطي إشراقة للوجه، ولذلك قومي بتقشير حبة المانجو بطريقة رقيقة، ثم ضعي القشر على وجهك، ولا سيما على المناطق المصابة بحب الشباب، ثم افركي القشر على بشرتك وهو طازج، وقومي بتكرار ذلك لعدة أيام متتالية لمدة أسبوع، وستحصلين على نتائج مُرْضِية وبشرة نضرة خلال فترة بسيطة.



خلطة قشر المانجو للحد من البقع الداكنة ‬

قشر المانجو للحد من البقع الداكنة



إن كنتِ تعانين من البقع الداكنة في الوجه، فيمكن لقشر المانجو مساعدتك لعلاج هذه المشكلة، من خلال وضع خليط قشر المانجو، عن طريق تجفيفه وطحنه ثم إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي عليه، وخلط المزيج جيدًا، ثم وضعه على الوجه لمده ١٥ دقيقة، ومن ثَمَّ قومي بغسله للتخلص من البقع السوداء وإضافة التوهج الذهبي لبشرتك

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