حيل كورية مضمونة النتائج لبشرة ممتلئة ومتوهجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يشكل عالم الجمال الكوري مصر إلهام أساسياً في مجال العناية بالبشرة، فهو يؤدي دوراً أساسياً في إنتاج عدد لا يحصى من مستحضرات العناية ببشرة الوجه تحديداً... التي تساهم في منح المرأة بشرة متوجهة ومشرقة وخالية من التجاعيد والشوائب. وفي هذا المقال، نرصد لك أحدث الحيل والاتجاهات والنصائح الصادرة حديثاً من عالم الجمال الكوري، التي تخول المرأة الحصول على بشرة أكثر شباباً وإشراقاً وتوهجاً.



بشرة زجاجية

Peach & Lily



تعد البشرة الزجاجية أحد أكبر اتجاهات المكياج في الوقت الحالي. وهي تعني الجلد الزجاجي، المصقول، الزجاجي، المضيء، والشفاف... يقول أحد خبراء العناية البشرة الكوريين، أنه للحصول على بشرة زجاجية بعيداً عن المكياج، تحتاج المرأة الى العناية بها من الداخل، ومن خلال ذلك يمكنك ضمان بشرة صحية للغاية، بحيث تبدو كأنها زجاجية. ولتحقيق بشرة زجاجية بشكل طبيعي من دون استخدام مستحضرات مكياج، تقدم علامة Peach & Lily مجموعة Glass Skin Discovery Kit، والتي تشتمل على منظف للوجه مرطب وخال من الكبريتات، وسيروم غني بالببتيدات والنياسيناميد، وحمض الهيالورونيك، ومرطب خفيف الوزن غني بمضادات الأكسدة.

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عناية دائمة بالبشرة

Miwaji Hyalu Serum Veil



في كوريا، تقصد النساء طبيب الأمراض الجلدية أو خبير التجميل، مرة أو مرتين في الأسبوع، فيقدم لهن رعاية منزلية بالبشرة توفر النتائج نفسها التي توفر العلاجات الموجودة في العيادات ومراكز التجميل. فمثلاً، يعد Miwaji Hyalu Serum Veil أحد أهم العلاجات المنزلية التي تخول المرأة الحصول عل بشرة زجاجية متوهجة، فهو يشتمل عل النحاس ثلاثي الببتيد، الذي يساعد في جعل البشرة أكثر امتلاء. كما يعد Dr Dennis Gross’s Professional Grade IPL Dark Spot Concentrated Serum، من بين أفضل أنواع السيروم التي تحاكي العلاجات المنزلية التي ينصح بها الخبراء الكوريون، فهو يمنح المرأة النتائج نفسها التي توفر تقتية الـ IPL، التي تعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة.



مناعة الجلد

كريم ترطيب الوجهSunday Riley’s ICE Ceramide Moisturising Cream



يشدد الخبراء الكوريون على مناعة البشرة، والتي تؤدي الدور الأكبر في كبح البكتيريا الضارة، والحفاظ عل حاجز البشرة صحياً وقوياً. وهاك العديد من المكونات التي تعزز من مناعة الجلد، في مقدمها: الأحماض الدهنية والسيراميد. جربي مثلاً كريم ترطيب الوجهSunday Riley’s ICE Ceramide Moisturising Cream، الذي يرطب ويغذي البشرة في الأعماق، ليحافظ على حاجز بشرة أكثر قوة وصحة.

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ترطيب البشرة من الداخل

Wild Dew Treatment Essence



يؤدي النقص في مستويات الرطوبة داخل البشرة الى جفاف البشرة وتقشّرها، إذ لا يهم نوع البشرة، زيتية كانت أو جافة أو حساسة... فإذا كانت البشرة جافة من الداخل فلن تكون في أفضل حالاتها، حيث لا تعمل الخلايا الليفية التي تنتج الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن شباب البشرة. وبالتالي، فإن ترطيب البشرة بالنسبة الى الكوريين هو أساس صحة الجلد. ولضمان ترطيب البشرة من الداخل، ينصحون بدمج الكثير من الكريمات المرطبة في نظام العناية بالبشرة الخاص بك. جربي مثلاً، Wild Dew Treatment Essence، فهو منتج يشتمل على النياسيناميد وثلاثة أحجام مختلفة من حمض الهيالورونيك، والتي تمنحك بشرة أكثر ترطيباً ونديةً.



قاعدة الدقيقة الواحدة



تعد قاعدة الدقيقة الواحدة أساسية ضمن النظام الكوري للعناية بالبشرة. والفكرة منها هي أن تستغرقي دقيقة واحدة في تنظيف البشرة، من خلال تدليكها بلطف بمزيل المكياج أو منظف الوجه، لإزالة الأوساخ السطحية وآثار المكياج. كذلك، ضعي كريم ترطيب الوجه خاصتك بالطريقة نفسها.

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