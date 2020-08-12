فوائد زيت الزيتون لجمالك قبل المكياج لا تحصى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - إنّ الجدال حول العناية بالبشرة وما إذا كان يمكن استخدام الزيوت كمرطّب قبل المكياج أم لا هو نفسه منذ قديم الزمن. الجواب: نعم، نعم يمكنك إستخدامه كمرطب. كما فعلت صوفيا لورين، وغيرها من نجمات الزمن الجميل. هذا هو سبب وجوب وضع كمية خفيفة من زيت الزيتون على بشرة وجهكِ: وفقًا لإحدى الدراسات، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور السيئة (تلك الأمور التي تساهم في تسريع الشيخوخة). أمّا تفاصيل أهم الأسباب، هنا:

زيت الزيتون كمنظّف للبشرة الجافة ومفيد للحكّة

زيت الزيتون لبشرة صحيّة

كشفت الدراسات أنّ زيت الزيتون يعمل كمنظف للجروح. وقد عرف الإغريق ذلك في العصور القديمة، لكن لدينا الطب الحديث، لذلك نسينا الأسرار الصغيرة للأرض. إلى جانب ترطيب البشرة، فقد ثبت أنّه يساعد في شفاء التهاب الجلد والجروح. لماذا ا؟ يتكوّن زيت الزيتون في الغالب من الدهون الثلاثية، التي لها خصائص مضادة للالتهابات. كما أنّه يحتوي على مكوّن سحري يسمى مادة البوليفينول، وهي من مضادات الأكسدة التي تزيد من تدفق الدم وتعزّز الشفاء. استخدمي القليل من زيت الزيتون على الجرب والحروق الطفيفة، والطفح الجلدي، وتهيّج البشرة قبل المكياج، وتوقعي أفضل النتائج.

إستخدمي زيت الزيتون أيضاً في جميع أنحاء جسمكِ (خاصة على البقع الجافة على مرفقيكِ وقدميكِ) لتحويل بشرتكِ إلى بشرة لامعة ونقيّة. إستخدميه أيضًا لمنع الحكة والجفاف الزائد. إنّه يعمل بشكل جيد، ولا يترككِ تشعرين بالدهون المتراكمة. سوف تشمين رائحة الرافيولي، وهذا ممتاز.

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تقشير الشفاه بزيت الزيتون

خليط من زيت الزيتون والقرفة



أمزجي القليل من زيت الزيتون والسكر البني معًا في وعاء صغير مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع- فقط للحفاظ عليه طازجًا أضيفي القليل من القرفة. ثم، بإصبعك، قومي بفرك الخليط على شفتيكِ لتلميع الشفاه، وملئهما، وإعطائهما بريقًا طبيعيًا. طبّقي ذلك مرة في الصباح وفي الليل. وبصرف النظر عن أنّه يعمل بالفعل ولا يكلّف أيّة أموال على الإطلاق، فإنّ زيت الزيتون يرطّب البشرة حول شفتيكِ.

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زيت الزيتون هو كريم للبشرة

زيت الزيتون عبارة عن كريم للبشرة

جرّبي لو مرّة أن تستغني عن كريمات البشرة في الصيدلية. دعي الطبيعة ترطّب البشرة وغطّي أصابعكِ بالفيتامينات والأوميجا الطبيعية. إفعلي ذلك مرة واحدة في الشهر على الأقل عن طريق غمس أطراف أصابعكِ في وعاء صغير من زيت الزيتون وزيت النعناع الأساسي (للحصول على تأثير منعش). ثم خذي ما تبقى من الزيت، وأدهنيه على يديكِ بالكامل، وارتدي قفازات بلاستيكية، وامنحي يديك يوماً شبيهاً بالسبا.

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