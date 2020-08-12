كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تختلف البشرة الجافة عن باقي أنواع البشرة الأُخرى. فهيَ تحتاج إلى العناية الخاصّة لتستعيد ترطيبها ونضارتها، وهناكَ العديد من المنتجات والعلاجات لترطيب البشرة. وكثير من النساء يلجأن الى العلاجات الطّبيعية لترطيبها، كاستخدام الزيوت الطبيعية والتي من أشهرها زيت التمساح. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمالك، سيطلعك على فوائد زيت التمساح في تنعيم البشرة الجافة وطرق استخدامه وفق الآتي:



زيت التمساح لتنعيم البشرة الجافة وفوائده

زيت التمساح لتنعيم وترطيب لبشرة الجافة



زيت التمساح واحد من أشهر وصفات الجمال، لترطيب وتغذية البشرة، هو زيت مُستخلص بالفعل من دهن التمساح ويحتوي على خصائص فعّالة بدرجة تفوق في فعاليتها الزيوت الأخرى في علاج البشرة وخاصة البشرة الشديدة الجفاف. فزيت التمساح غني بفيتامينات A، E، والأحماض الدهنية، فضلاً عن غناه بنسبة كبيرة وفعالة من أحماض أوميغا 3و6 و9 التي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد وسلامته. كما ويُساهم في الحصول على بشرة ناعمة خالية من الشوائب؛ إذ يعمل على تنظيف البشرة وتخليصها من النمش وتجديد خلاياها. إضافة الى فوائد جمالية عدّة، وأهمها:

يُستخدم زيت التمساح للوجه كما يُستخدم لباقي أجزاء الجسم فهو يمد الوجه بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تُحارب مظاهرَ الشيخوخة وتقدم العمر وظهور التجاعيد.

يُرطب زيت التمساح البشرة ترطيباً طبيعيًا، ويعود ذلك لإحتوائه على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية التي تحارب جفاف البشرة، ويُغذّي البشرة، ويُسرّع الشفاء من بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

يُعزز زيت التمساح حيوية البشرة وتوهّجها، ويُساهم بتغذية البشرة بفعالية، والحفاظ على صحتها، كما يُقلل خطوط البشرة الدقيقة والتجاعيد.

يحتوي زيت التمساح على خصائص مقاومة الشيخوخة، وتقليل التجاعيد، كما يُحافظ على توازن البشرة لإنتاج زيتها الطبيعي؛ لغناه بخصائص مُطهِّرة. لذلك يُعدّ زيتاً جيداً لترطيب البشرة الجافة.

يُنعّم زيت التمساح البشرة، ويُعتبر أحد أهم الطرق الطبيعية لترطيب البشرة وتنعيمها، فهو يخترق أعمق طبقات بشرتك لكي يقوم بترطيبها، وتجديد الخلايا المُتضررة، مما يمنح بشرتك مظهراً مشدوداً، وأكثر شباباً.

زيت التمساح متوفّر في الصيدليات ويمكنك أيضاً الحصول عليه من خلال إختيار الكريمات التي يدخل مكوّناتها لتمنحك أفضل نتيجة ممكنة للعناية بالبشرة.

زيت التمساح لتنعيم البشرة الجافة



طرق استخدام زيت التمساح لتنعيم البشرة الجافة

ضعي كمية من زيت التمساح على بشرتك. ثم، قومي بتدليك البشرة جيداً ليتغلغل الزيت بها.

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كيفية العناية بالبشرة الجافة:

طرق العناية بالبشرة الجافة



تعرّفي معنا، على أهم النصائح للعناية بالبشرة الجافة:

يُوصى بتقشير البشرة. فالتّقشير مهم في إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة، مما يُساعد البشرة على إمتصاص أي مرطب يُوضع عليها.

عدم الإفراط في عدد مرات الإستحمام؛ إذ إن كثرة غسل البشرة يجردها من الزّيوت الطّبيعية المهمة لترطيبها مما يُعرضها أكثر للجفاف.

العناية اليومية بترطيب البشرة لتعويض ما فقدته من زيوت أثناء غسلها.

ترطيب بشرتك بشكل فعّال خاصة في الصباح بمرطب مناسب. والحرص على تجنّب الأنواع التي تحتوي على الكحول.

يُنصح بشرب 8 أكواب أو أكثر من الماء يومياً في حال جفاف البشرة.

تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضّرورية لصحة البشرة، بحيث تحتوي على الفيتامينات المهمة، وخاصةً فيتامين A، وفيتامين E، وأيضاً يجب أن تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدّهنية، وقد توجد هذه العناصر بكثرة في الجزر، واللفت، وسمك السلمون، وزيت الزّيتون، واللوز.

حماية البشرة الجافة من أشعة الشّمس، وخاصة فوق البنفسجية الضّارة، وذلك بوضع واقٍ للشمس.

الحصول على قسط كاف من النّوم.

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