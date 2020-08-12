إطلالات رياضية مستوحاة من هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تحرص الممثلة ومقدمة البرامج المصرية هنا الزاهد على رشاقتها والحفاظ على قوامها النحيل، عبر ممارسة الرياضة بانتظام، كما تتميز بأناقتها وأزيائها الجميلة، ومن وحيها جمعنا لكنّ عدة إطلالات لأزياء ناعمة مناسبة للنادي، نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، يمكنكنّ أن تستوحين منها أفكارًا لإطلالاتكن الرياضية، فإليكن الخيارات.



إطلالات الأزياء السوداء

إطلالات الأزياء السوداء



تعتمد هنا الزاهد على تنسيقات القطع السوداء في إطلالاتها الرياضية، ومنها اختارت بنطالاً من القطن الأسود وبلوزة قصيرة مصممة بربطة في المنتصف؛ لمظهر بسيط وأنيق، ونسقت في الإطلالة الثانية بنطالاً وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف أسود مزين بالخطوط الزهرية، وأكملت جمال مظهرها بإكسسوارات بسيطة وناعمة ونظارات شمسية ضخمة؛ لزيّ شبابي، وارتدت في الإطلالة الثالثة بلوزة صيفية قصيرة ومعطفًا أسود مربوطًا على الخصر، مع بنطال فوشيا مرسوم بالأسود، وجمّلت مظهرها بحقيبة سوداء ونظارات شمسية مصممة بأسلوب عصري.

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خيارات رياضية للشابات

خيارات رياضية للشابات



لإطلالة شبابية بأزياء ملونة؛ يمكنكِ عزيزتي أن تستوحي من هنا الزاهد إطلالتها ببلوزة قصيرة صيفية ملونة بالأبيض، مع بنطال أزرق نيلي وحذاء رياضي أبيض؛ لمظهر شبابي أنيق، وتأنقت ببنطال أبيض واسع مع بلوزة سوداء قصيرة وحقيبة سوداء من الجلد، مع تسريحة الشعر المموج ونظارات برتقالية، واخترنا لكِ من وحيها أيضًا بنطالًا مصممًا بطبعات جيشية مع بلوزة سوداء ومعطف من الجينز، مع حذاء رياضي أبيض وحقيبة سوداء من علامة جوتشي.

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عن هنا الزاهد..

هنا الزاهد



ظهرت الفنانة هنا الزاهد لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم "المشخصاتي" الذي حقق نجاحًا مبهرًا عام 2003، ثم بدأت مسيرتها الفنية في مجال الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما وذلك عبر مسلسل "فرق توقيت"، وحققت نجاحًا واسعًا في أفلام السينما وأعمال التلفزيون والمسرح، ولعبت أدوارًا رئيسية في عدة مسلسلات، منها "سك على إخواتك" الذي عُرض على قناة MBC، وبعد نجاحها الواسع خاضت أول تجربة لعمل سينمائي من بطولتها بعنوان "قصة حب"، وتزوجت في العام ذاته من الفنان أحمد فهمي، وفي العام الحالي ٢٠٢٠ قامت بتقديم أول برنامج لها بعنوان "هزر فزر".