أحدث موديلات العبايات المطرزة ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تحرص دور الأزياء العربية على عرض الكثير من العبايات المطرزة بأشكال متنوعة في كل موسم، ومن صيف ٢٠٢٠ استوحينا لكِ عدة عبايات مطرزة بألوان وأشكال مختلفة ومتنوعة، تناسب النساء العربيات باختلاف شخصياتهن ومناسباتهن، فإليكِ عزيزتي أحدث الموديلات التي يمكنكِ اختيار ما يناسبك منها.



عبايات ملونة بألوان حيادية

عبايات ملونة بألوان حيادية



تعتمد دور الأزياء والموضة العربية على تصميم الكثير من العبايات المطرزة بألوان حيادية؛ لمظهر أنيق ومناسب لجميع الفتيات، لذا يمكنكِ عزيزتي التأنق بعباية رمادية مصممة بأكمام واسعة تضيق في الأطراف، ومطرزة بشكل خطي بالفصوص الناعمة على أطراف الأكمام والجزء العلوي، أو اختيار عباية بنية مزينة بتطريزات سوداء ناعمة؛ لإطلالة حيادية، ويمكنكِ الظهور بعباية رمادية مطرزة بالنقوش الزرقاء والسوداء على أطراف الأكمام والمنتصف.

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عبايات سوداء مطرزة

عبايات سوداء مطرزة



الكثير من الفتيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن يعتمدن على ارتداء العبايات السوداء بالتطريزات الناعمة أو الملونة، لذا اخترنا لكِ عباية سوداء مطرزة بالذهبي في المنتصف وأطراف الأكمام؛ لمظهر عربي أنيق، وأخرى واسعة مطرزة من الخلف بالأزرق والذهبي والأحمر بطريقة شبابية، وعباية مزينة بقماش رمادي مطرز بالفضي على الأطراف والمنتصف؛ لمظهر عصري مميز.

كما اخترنا لكِ عباية سوداء مصممة بياقة البليزر، وتكسوها التطريزات السوداء بطريقة مناسبة للنساء العربيات كافة، وعباية سوداء من قماش الكريب المصمم بالتطريزات البنية والبيضاء من الجزء العلوي للتصميم، وأخرى صيفية مصممة بياقة البليزر اللامعة، ومطرزة بخطوط بدرجة مختلفة من الأسود، ولمظهر أكثر أناقة؛ يمكنكِ ارتداء عباية سوداء شبابية مصممة بأكمام منفوخة ومزينة بالزهور البيضاء على الجانبين.

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نصائح لارتداء العباية في الصيف

عبايات



لا شكَّ أن العباية هي الخيار الأول والأمثل للمرأة العربية، خاصة الخليجية؛ فهي الزيُّ المفضل في فصل الصيف، ولارتفاع حرارة الجسم وحرارة الأجواء في البلدان العربية، لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار معايير معينة لدى اختيار العبايات في فصل الصيف، ويجب أن تنتبهي لنوع القماش والألوان والموديلات، وننصحكِ بالقماش القطنيّ أو الكتان الذي يعد الأفضل في فصل الصيف؛ كونه يمتص العرق ويتحمَّل درجات الحرارة العالية، فاختاري القطن الرقيق الذي يسمح بدخول الهواء لجسدك، ممَّا يجنّبك الشعور بالحرّ.

ولإطلالة أكثر رُقيًّا، يمكنكِ اختيار العباية المصنوعة من الحرير أو الساتان أو الشيفون، وما عليكِ الابتعاد عنه هو الأقمشة الشتوية التي تزيد من حرارة الجسم، مثل المخمل والبوليستر والرايون والدينيم، ومن المستحسن أن تكون العباية واسعة وفضفاضة؛ كي يتغلغل الهواء بسهولة ممَّا يقلّص درجة حرارة الجسم، ويساعد على تحسين الدورة الدموية بشكل أفضل، ففي حال كانت العباية ضيّقة نوعًا ما؛ سوف تحبس الحرارة داخل الجسم.

ومن الضروري أيضًا أن تغطي العباية كامل أجزاء الجسم، خاصة في فصل الصيف؛ حتى تتجنبي تعرُّض البشرة لأشعة الشمس، وعند اختيار العباية كلباس بفصل الصيف؛ تجنبي ارتداء ملابس كثيرة تحتها، حتى لا تشعري بالحرّ أكثر، وحاولي أن تكون الثياب الداخلية رقيقة.