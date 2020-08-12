فساتين نهارية مزخرفة وأنيقة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تحرص الفتيات المحجبات على تنسيق أزيائهن بحشمة وأناقة في كل المناسبات والإطلالات اليومية، ولاعتمادهن في فصل الصيف على الفساتين الخفيفة الكاجوال المزخرفة خلال الفترات النهارية، جمعنا لكنَّ من وحي مدونات الموضة أبرز الفساتين المطرزة التي يمكنكنّ التأنق بها في النهار، مع عدة نصائح لارتداء الفساتين؛ لتظهرن بشكل أجمل.



موديلات الفساتين المطرزة

موديلات الفساتين المطرزة



الفساتين المطرزة تلائم الخروجات والمشاوير النهارية بأنواعها، ومن أبرز الموديلات التي جمعناها لكِ اليوم من مُدونات الموضة؛ فستان بني طويل من قماش المخمل المطرز في منطقة الصدر وأطراف الأكمام بتطريزات بيج؛ لمظهر عربي مميز، ويمكنكِ عزيزتي إكمال هذه الإطلالة بحجاب بدرجة داكنة من البني وحذاء بلون تطريزات الفستان، ولمظهر أكثر جمالاً في النهار؛ اخترنا لكِ فستاناً أبيضَ مصممًا بطبقات مطاطية، ومطرزًا في الجزء العلوي بالنقوش البرتقالية والفوشيا، ويمكنكِ إكمال هذه الإطلالة بحذاء وحقيبة بألوان النقوش؛ لمظهر عصري.

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موديلات الفساتين المطرزة



ولإطلالة ثالثة، يمكنكِ اختيار فستان أسود تكسوه التطريزات الذهبية والسماوية والحمراء بطريقة مميزة تناسب الفتيات العربيات، أو فستان نيلي مطرز بالأبيض على أطراف الأكمام والمنطقة العلوية، ولمظهر عربي مناسب للنهار؛ يمكنكِ الظهور بفستان أزرق أو أسود مطرز بالأبيض على الأطراف والجزء الأسفل بطريقة مميزة.

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نصائح لارتداء الفساتين النهارية للمحجبات

الفساتين النهارية



فساتين المحجبات النهارية أصبحت من الموديلات المفضلة والرائجة في موضة 2020، ويفضلها العديد من الفتيات؛ حيث تجمع بين العملية والراحة، وخاصة عند الخروج أثناء درجة الحرارة العالية، ولظهورك بإطلالة أكثر جمالاً وأناقة، إليكِ بعض النصائح التي يمكنكِ اتباعها لمظهر أكثر جمالاً:

في ظل اختلاف شكل الجسم بين فتاة وأخرى، عليك اختيار الموديل الذي يناسب قوامك، فإذا كنتِ تتمتعين بجسم كمثري؛ فاختاري فساتين كاجوال بتفاصيل أقل في منطقة الخصر؛ حتى لا تمنحكِ وزنًا إضافيًّا، ويمكنك اللجوء للموديلات التي تأتي بكشكشة أو كسرات ناعمة وطبقات في الجزء السفلي من الخلف.

أما إن كنتِ تتمتعين بجسم نحيل بشكل المستطيل، فيفضّل ارتداء الفساتين التي تتمتع بحزام حول الخصر؛ لتخلق منحنيات في جسمك، ويفضل الابتعاد عن الموديلات التي تتمتع بخطوط طولية؛ حتى لا تظهري أكثر نحافة.

أما بالنسبة لذوات القامة القصيرة، فننصح بارتداء الفساتين ذات الخطوط الطولية؛ لأنها تمنحهن مظهرًا أكثر طولاً، واحرصي على اختيار الفستان ذي الرقبة المفتوحة؛ لمظهر أكثر طولاً.