موديلات فساتين سهرة للمحجبات موضة 2020 من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تختار المحجبات دائماً فساتين سهرة لاطلالات مميزة لحضور مناسبات هامة.

فإذا كنت تبحثين عن فستان سهرة يناسب الحجاب ننصحك بإلقاء نظرة على اطلالات الفاشينيستا المحجبات لتتعرفي من خلالها على أبرز صيحات صيف 2020 واختاري منها ما يجمل قامتك ويخفي عيوبها.

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فساتين مطرزة للمحجبات من وحي الفاشينيستا



الباحثات عن الإطلالات الفخمة ننصحهن بفساتين السهرة المطرزة، اختاري فستان بإحدى نغمات الباستيل مغطى بالكامل بالتطريز الأبيض اذا كنتِ نحيفة الجسم ونسقيه مع طرحة بيضاء، أما القصيرات فننصحهن بالفساتين البيج والوردي المبودرة المحبوكه بتطريز فضي ناعم أو من نفس لون الفستان، نسقيها مع طرحة من نفس لونها لتحصلي على قوام ممشوق.

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فساتين محجبات سهرة ناعمة موضة 2020



فستان وردي ناعم



وقع إختيار الكثير من الفاشينيستا على فساتين السهرة المصممة بقصات ناعمة وتنانير منسدلة على القامة، تبني موضة الفساتين الساتان مستقيمة القصة ولكن من دون أن تحدد الجسم فقط اختاريها مزودة بحزام عريض يشد البطن لتنحفيها، ونسقيها مع الأحذية ذات المقدمة المدببة والكعب الرفيع.



اعتمدي فساتين السهرة المصممة بتنانير منسدلة عالية الخصر لتزيدي من طول قامتك واعتمري طرحة إما من نفس لونها أو بإحدى النغمات الترابية ويُفضل أن تكون بخامة الشيفون.





فساتين سهرة موردة لإطلالة صيفية مميزة

فستان مورد للسهرة





حظيت فساتين السهرة المطبعة أو المطرزة بالورود بحضور كبير على منصات العروض وضمن مجموعات كبريات الدور العالمية وفي مقدمتها ماركة ماركيزا الشهيرة، احصلي على لوك صيفي مميز بإعتماد هذه الصيحة ونسقيها مع الطرحات البيضاء والبيج بمختلف نغماتها وتجنبي تمامًا الطرحات صارخة اللون حتى لا تفسدي اطلالتك.

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