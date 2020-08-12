رغم إعلان طلاقها.. مي حلمي تجذب الأنظار بإطلالة جديدة

لايف ستايل
بصورة أبرزت جاذبيتها، شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "مي"، بفستان أسود سادة أنيق، أبرز أنوثتها وقوامها، جاء بدون اكمام، مع قبعة رأس بنفس اللون دون أن تدون تعليقات مكتفية بوجه تعبيري.
جاء نشر الصورة عقب تداول أخبار انفصالها عن الفنان محمد رشاد، بعدما قام الأخير بحذف صورها وإلغاء متابعتها.
وأكد محمد رأفت محام مي حلمي ومحمد رشاد، أن الثنائي اتفقا على الانفصال منذ عدة أيام، نتيجة العديد من الخلافات بين الطرفين، وذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن".
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