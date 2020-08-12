بعد وفاتها بالسرطان.. أصدقاء الإعلامية بيلا كشك ينعونها: كانت حاسة

علاقات و مجتمع

حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خبر وفاة الإعلامية بيلا كشك، التي انتقلت روحها لبارئها أمس، بعد صراع مع مرض السرطان امتد لعامين.

وحرصت صديقات وزملاء الإعلامية الراحلة في العمل، على نعيها بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ساردين أهم لحظاتهم، لتوديعها برسائل بالغة الآسى.

فدونت إحدى صديقاتها: "الله يرحمك يا حبيبتى يا أختى التانية يا أنضف إنسانة فى الدنيا والله ما عارفة استوعب الخبر وبالله عليكم ادعولها كانت أطيب خلق الله".

وتابعت: "الله يرحمك ويغفرلك وتكوني من أهل الجنة بحق سنين تعبك ويجازيكى بيها خير ويكون فى ميزان حسناتك، ربنا يصبرنا على فراقك ونكون فى ضهرك سند للدعاء ليكى.. يارب الصبر من عندك".

ووواصلت: "اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها جنتك من غير حساب أو سابق عذاب اللهم اجعل مرضها شفيعاً لها اللهم احتسبها من الشهداء عندك، ارجوا الدعاء لها".

بينما دون أحد أصدقاء الراحلة تفاصيل آخر مكالمة بينهما حيث طلبت منه حينها معرفة عناوين بعضهما حال حدوث أمر سيئ.

ودون صديقها نص المكالمة: "آخر مكالمة بينا قالتلي نتقابل وفكك من الكورونا، وبعدها قفلت واتصلت قالتلي لازم نعرف بيوت بعض، وأماكنها عشان لو حصلي حاجة تلحقني".

وكتبت نرمين صديقتها: "اللهم ارحم اختي وصاحبتي وحبيبتي أقرب حد ليا عمري ما هنساكي يا حبيبتي هبقي دايما معاكي زي ما اتعودنا نبقي سوا.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهمّ افسح لها في قبرها وافرش قبرها من فراش الجنة اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة اللهم اسقها من نهر الكوثر واجمعني بها يالله".

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وتفاعل العديد من الرواد مع خبر الوفاة، ناعيين الإعلامية، ومطالبين لها الرحمة والمغفرة.

من هي بيلا كشك

- هي مذيعة عرفت من خلال برنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

- عملت في بداية حياتها المهنية، كمضيفة جوية في شركة مصر للطيران.

- عملت أيضا كمضيفة في شركة الخطوط الجوية AMC.

- تمتلك خبرة 10 سنوات في مجال الضيافة الجوية.

- عملت أيضا في مجال التسويق والعلاقات العامة.

- حاصلة على ليسانس في الإعلام.

- تعمل أيضا في مجال التسويق، وكمدير منفذ لدى عيادات أحد أطباء الأسنان المشاهير.

- متزوجة.

- تعاني منذ سنتين من مرض السرطان.

- تدهورت حالتها الصحية منذ شهر يوليو الماضي، وحينها طالب أصدقاؤها بالدعاء لها.

- كتب عنها أصدقاؤها إنها محاربة ورمز للصمود، كما أنها لم تترك أحدا في ضيق.

- مثلت بيلا في فيلم واحد هو "ويزو سكول"، وجسدت دور مدرسة لغة فرنسية.

- شاركها التمثيل دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، وسامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، الفيلم تأليف مصطفى السبكي، وإخراج علي رجب.