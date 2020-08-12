"كان يرعى أولاد زوجته الأيتام".. حكاية 9 زيجات في حياة سناء شافع

علاقات و مجتمع

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، الفنان سناء شافع، بأحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما.

الفنان سناء شافع الذي عُرف بأدواره المركبة، والمختلفة، تحدث مرارا عن زيجاته، والتي بلغت 9 زيجات من داخل وخارج الوسط الفني، والتي لم يكتب للكثير منها الاستمرار، ربما لاختلاف وجهات النظر، أو لدافع الخيانة.

ويرصد "هن"، حكاية 9 زيجات في حياة الراحل سناء شافع، وفقًا لحديث سابق له فى برنامج "مساء الفن".

وأكد الفنان أنه تزوج المرة الأولى وهو طالب من فتاة من أسرة برجوازية، استمرت أكثر من عامين، لينفصلا ويسافر إلى ألمانيا، وحينها تزوج من سيدة ألمانية، وكانت طبيبة أنف وحنجرة، أنجب منها ولدا، لكن لم تستمر الزيجة لأكثر من 7 سنوات.

ثم تزوج من الفنانة ناهد جبر، والتي انتهت، ولم تستمر كالزيجات التي سبقتها.

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كما أشار الفنان الراحل، إلى أنه تزوج أيضًا من الفنانة ندى بسيوني، حيث كان أستاذها ويكبرها بعدة أعوام، وأنجبت منه أبنتها الوحيدة "مايا"، ولكن لم تستمر الزيجة طويلًا حيث انفصلا عقب مرور 3 أعوام فقط من الزواج.

وكانت "ندى" تحدثت من قبل عن تعرضها للخيانة الزوجية، خلال حديثها مع الإعلامية "دعاء صلاح"، قائلة: "تعرضت للخيانة واتبلغت الخبر بكام طريقة، فيه اللي قالي بالتليفون وأنا شوفت بنفسي".

وأضافت: "سامحته الأول، لكن بعدين عرفت إن الشخص الخاين بيكمل ويكرر خيانته".

وأوضح الفنان الراحل خلال لقائه عن خوضه لزيجات سريعة لم تستمر طويلًا، كان أبرزهما زيجتان من سيدتين خارج الوسط الفني خلال تواجده بالكويت.

أما آخر زيجاته، فكانت من ماجدة حافظ، والتي كان لديها خمسة أطفال أيتام، قام هو برعايتهم، وانفصلا بعد 11 عاما.

يذكر أن سناء شافع دخل العناية المركزة منذ عدة أيام بعد تعرضه لآلام في الرئة.