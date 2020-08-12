سابها في الفرح الأول وحذف صورها.. حكاية مي حلمي ومحمد رشاد حتى الطلاق

علاقات و مجتمع

انتهت زيجة الفنان الشاب محمد رشاد، والفنانة مي حلمي نهائيًا، عقب أشهر من زواجهما، وسنوات من قصة حبهما، حيث أكد محمد رأفت، محام مي حلمي ومحمد رشاد، لـ "الوطن"، أن الثنائي اتفقا على الانفصال منذ عدة أيام، نتيجة العديد من الخلافات بين الطرفين.

وقرر "رشاد"، إلغاء متابعة مى حلمي، من حسابه على "إنستجرام"، كما حذف كل الصور التى تجمعهما معا منذ تعارفهما، مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على الموقع، في حين لا تزال "مي" تحتفظ بصورها مع رشاد.

مي حلمي ومحمد رشاد، الثنائي الذي أعلنا ارتباطهما رسميًا، ديسمبر 2017، إذ نشرا صورًا حينها تجمعهما معًا عبر حسابيهما على موقع "إنستجرام"، أعلنا خلالها عن قصة حبهما، وعلّق "رشاد"، قائلا: "وسط كل اللي قابلتهم في سنين حياتي كلها مفيش غيرك خطف قلبي بكل الحب والإخلاص اللي جواكي.. حبينا كل الناس تشاركنا فرحتنا ودعواتكم بالخير".

أشهر من الخطبة التي شهدت العديد من المغازلات بينهما على الملء، وظهورهما سويًا في الكثير من المناسبات، وحتى التجهيز لحفل الزفاف الذي لم يكتمل حينها وبات واحدًا من أكثر الأمور المتداولة على ساحة "السوشيال ميديا".

فترة وجيزة حتى أعلن الثنائي رجوعهما، وإقامة حفل زفاف جديد حضره العديد من المشاهير.

ويرصد "هُن" حكاية مي حلمي ومحمد رشاد بعد شائعة الانفصال.

خطوبة على الهواء

مكالمة هاتفية عبر بها "رشاد" عن حبه لـ"مي"، عبر الهواء، حينما غني لها أغنية "ياحتة بسكوتة" وطلب يدها قائلًا: "زي ما وعدتكم من سنتين، إحنا هنبقى لبعض ومش هنسيب بعض"، لتتحول بعدها علاقة الحب عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مشيدين بطبيعة علاقتهما متمنين أن يعيشوا مثلها، ثم أعلن الثنائي ارتباطهما الرسمي في ديسمبر 2017.

في أكتوبر 2018، وخلال استعداد العروسين، قام محمد رشاد بإبلاغ المعازيم والحضور بإلغاء حفل الزفاف، الأمر الذي تسبب في جدل واسع حينها.

ونشر "رشاد" عقب أيام من التكهنات التي تداولها البعض، بيانًا لتوضيح السبب، قائلًا: "كرامتي وكرامة أهلي تعنيني جدًا وتهمني، بعيدًا عن كل المهاترات اللي تم نشرها خلال الأيام اللي فاتت، وأنا احترامًا لأيام ومشاعر بينا محبتش أتكلم ولا هتكلم، لأن مي سواء كانت شريكتي في الحياة أو لا بنصيب وقدر الله تعني لي كتير جدا".

وعلق الفنان الشاب، على بيانه: "عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.. صدق الله العظيم، ربنا يصلح الأحوال ويرشدنا صواب الأمور".

وعلى الرغم من إلغاء الحفل، وتأكيد بعض المصادر بإن "مي" تعرضت لوعكة صحية، إلا أن ظل الثنائي يتابعان بعضهما عبر حسابتهما الإلكترونية، ومن ثم بدأ التلميح لرجوعهما بطريقة غير مباشرة، فأصبحا تحت أنظار متابعيهما.

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الزواج وحفل الزفاف الثاني

وفي مارس 2019، فاجأ الثنائي متابعيهما، واحتفلا بزفافهما في القاهرة الكبرى، والذي اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط.

مي تسرد كواليس إلغاء الزفاف الأول

حكت مي حلمي تفاصيل ليلة حفل زفافها الأول والذي انتهى بمشاجرة بين الأسرتين وإلغاء الفرح.

وأوضحت مي حلمي أنها وأسرتها ظلوا مع محمد رشاد وأسرته في الفندق للساعة الـ7 صباحًا لمحاولة الإصلاح بينهما.

وقالت مي حلمي في حوارهما مع الإعلامي "عمرو أديب": "احنا كنا في الأوتيل احنا وأهالينا لحد 7 الصبح وقعدنا ليل الفرح نحل وقعدنا نفهم العيلتين إن الكلام ده محصلش"، موضحة أنها لم تقابل محمد رشاد ولم تتصل به.

وقالت مي حلمي: "قلبي اتكسر وقلبه اتكسر وزعلنا واتأزينا" مؤكدة أنها لم تقم بعمل "بلوك" له على مواقع التواصل الاجتماعي: "معملناش بلوك لبعض ووقت ما كنا بنحل الناس كانت بتتكلم على أنها في المستشفى وجالها الجلطة وكانت تعبانة ولكنها كانت بتصور وخدت أجازة طويلة".

وتابعت: "هرجع له حتى لو هو مش عايز وهما مش فاهمين وقلبهم قاسي مش هسيبه عشرة عمري وبحبه".

وعقب الزفاف ظلا الثنائي يشاركا متابعيهما أدق لحظاتهما سويًا بشهر العسل والعطلات الصيفية، فضلًا عن إعلان مي إن حملها الأول لم يكتمل، وظل "رشاد" يدعمها حينها

مي تبكي على محمد رشاد

وكانت الإعلامية مي حلمي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، في مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 6 دقائق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، باكية تروي قصة الحجز على منزلها وممتلكاتها بسبب 5 ملايين جنيه مستحقة على زوجها المطرب محمد رشاد.

وقال "مي": "الفيديو ده أنا عملاه علشان الناس مؤذية، ومن غير سابق إنذار، صحيت على مكالمة تليفون على إن في ناس هتدخل شقتي تحجز على ممتلكاتي وحاجتي، علشان عقد تبع رشاد في الغناء، والمبلغ 5 ملايين جنيه".

وتابعت المطربة الشابة: "رشاد عنده 30 سنة هو حاول يوسط ناس كتير، كل همهم يشوفوه محبوس، حقي أخاف على بيتي وعلى حبي، شوفتوا بداية زعلنا وصلحنا ونجاحه ونجاحنا، كفاية 4 سنين وقف حال فيه، وسنتين ليا".

وأكملت: "بدعم جوزي وبقول كفاية وقف حال فينا، هتعملو إيه عملك إيه عشان الكره ده سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.

وعلى الفور، وجه "رشاد" الشكر لزوجته، قائلًا: "بشكر جمهوري من قلبي على كلامكم ودعواتكم ودعمكم ليا، شكرا لأهلي ولكل أصحابي اللي ظهر معدنهم وقت الشدة، شكراً للأصيلة مراتي اللي معايا فالحلو والمر".