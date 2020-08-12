محامي مي حلمي ومحمد رشاد لــ"الوطن": "الخلافات أدت إلى الطلاق"

علاقات و مجتمع

أكد المحامي محمد رأفت محامي مي حلمي ومحمد رشاد، أن الثنائي اتفقا على الانفصال منذ عدة أيام، نتيجة العديد من الخلافات بين الطرفين، وذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

وقرر رشاد، إلغاء متابعة مى حلمي عبر حسابه على إنستجرام، كما حذف كل الصور التى تجمعهما معا منذ تعارفهما، مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.

مي تبكي على محمد رشاد

وكانت الإعلامية مي حلمي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، في مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 6 دقائق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، باكية تروي قصة الحجز على منزلها وممتلكاتها بسبب 5 ملايين جنيه مستحقة على زوجها المطرب محمد رشاد.

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وقال "مي": "الفيديو ده أنا عملاه علشان الناس مؤذية، ومن غير سابق إنذار، صحيت على مكالمة تليفون على إن في ناس هتدخل شقتي تحجز على ممتلكاتي وحاجتي، علشان عقد تبع رشاد في الغناء، والمبلغ 5 ملايين جنيه".

وتابعت المطربة الشابة: "رشاد عنده 30 سنة هو حاول يوسط ناس كتير، كل همهم يشوفوه محبوس، حقي أخاف على بيتي وعلى حبي، شوفتوا بداية زعلنا وصلحنا ونجاحه ونجاحنا، كفاية 4 سنين وقف حال فيه، وسنتين ليا".

وأكملت: "بدعم جوزي وبقول كفاية وقف حال فينا، هتعملو إيه عملك إيه عشان الكره ده سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.

وعلى الفور، وجه "رشاد" الشكر لزوجته، قائلًا: "بشكر جمهوري من قلبي على كلامكم ودعواتكم ودعمكم ليا، شكرا لأهلي ولكل أصحابي اللي ظهر معدنهم وقت الشدة، شكراً للأصيلة مراتي اللي معايا فالحلو والمر".