للرجل: طرق تساعدك على الاعتراف بحبك.. وهكذا تكتشف أنها معجبة بك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

ربما تفكر كثيرا في طريقة الاعتراف بحبك لشريك حياتك، وتحتار كثيرا وتحاول التأكد من صدق مشاعرك، وربما تزداد حيرة عندما يتعلق الأمر بالشريك وكذلك كيف يشعر الشخص الآخر نحوك.

ويستعرض "الخليج 365" عدة طرق تساعدك على التعبير عن حبك، ويف تكتف أن الفتاة تحبك وفقا لمواقع " psychologytoday"، "pandagossips"، " wikihow".

أنا هنا من أجلك

بهذه الكلمات، تسمح لشريكك بمعرفة أنه في الأوقات الجيدة والسيئة، تكون بجانبها، وعلى استعداد للاستماع إليها، وتقديم الدعم العاطفي والأفكار وتشجيعها دائما على مواجهة تحديات الحياة.

سواء كنت تعبر عن حبك لشريك أو لصديق عزيز، فإن السماح لهم بمعرفة أنك موجود من أجلهم، يمكن أن يعني الكثير.

قل لي المزيد

يكفيك أن تقول لها، هذه الجملة، فمجرد الاستماع إلى تجارب شخص ما في اليوم أو وصف مشكلة أو تحدٍ، يشير إلى أنك تستمع إليه وأنك مهتم، وأنك ملتزم بمساعدته ودعمه.

أنت مهم جدًا بالنسبة لي

هذه طريقة لإخبار شريكك أنها على رأس أولوياتك، وأن ما تشعر به له تأثير كبير عليك.

كيف حالك بإلحاح

مرة أخرى، يُظهر هذا السؤال استعدادًا لعدم الاكتفاء بإجابة بسيطة، إنه يمنح الشخص الآخر الإذن لإخبارك بما يحدث بالفعل، ولكشف تفاصيل حياتها، بدلاً من مجرد الرد "على قد السؤال".

إن السؤال يمنحها إشارة للشعور بالأمان معك، مع هذه الكلمات والاستعداد للاستماع إليها، يمكنك أن تكون مميزا لديها.

استمتع بقضاء وقت معك

يمكن أن تضيف هذه العبارة سحرًا إلى الأحداث اليومية، يمكنك أن تقولها بعد الضحك المشترك بينكما، لكسر حالة التوتر، كتعزيز للحب عندما تقضي "خروجة" ممتعة معها، أو حفلة تقضي فيها وقتًا ممتعًا بشكل خاص.

5 نصائح مهمة

عليك الالتزام بخمس نصائح قبل الاعتراف بالحب لشريك حياتك، وهي:

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- التعرف عليها بشكل أكبر والتحدث معها، ومحاولة لفت انتباهها.

- حاول أن تفرض الدعابة خلال الحديث معها كي تشعر بالراحة عند وجودك، كما أن ذلك يقلل من الإحراج والتوتر بينكما.

- عليك دائما مغازلتها ومجاملتها في كل تصرف حتى تنتبه إلى أنك مهتم بها.

- احرص دائما على طلب النصيحة منها في أي موضوع مهم بالنسبة لك، ومساعدتها عند مواجهته مشكلة.

- لا تتوقع رد فعلها الإيجابي بقبول الدخول في العلاقة فورا، فقد تتجاهل الموضوع في البداية بسبب الإحراج على سبيل المثال، لذلك عليك الهدوء وتجهيز رد إيجابي في حال لم تتقبل مشاعرك.

3 علامات تكشف أنها معجبة بك

فهم إشارات لغة الجسد

عندما تحبك الفتاة، سترغب دائما في التحدث معك، إذا وجهت الفتاة جذعها نحوك بطريقة منفتحة، فهذا يعني أنها ترغب في ذلك، إذا كانت وضعية جسدها مغلقة، أي ذراعها أو ساقها، فقد تكون خجولة أو متوترة من التحدث إليك أو قد تخلق حاجزًا للإشارة إلى أنها غير مهتمة.

عندما تجلس وساقاها متقاطعتان، راقب قدميها، إذا تم توجيههم نحوك، فقد يعني ذلك أنها تحبك وتريد الاقتراب منك.

العين

إذا كانت الفتاة معجبة بك، فإنها تميل إلى خطف النظر إليك لبضع ثوانٍ أو إلقاء نظرة على عينيك في اللحظة التي تتقابل فيها عيناك معها، قد يعني أي من هذه التصرفات أنها معجبة بك.

إذا انسحبت بسرعة، فغالبًا ما يعني ذلك أنها متوترة أو غير مستعدة للكشف عن نواياها الحقيقية حتى الآن، لكنها قد تظل معجبة بك، إذا نظرت إلى الفتاة ورأيتها تحدق فيك مرة أخرى، فقد يعني ذلك أنها معجبة بك.

الاقتراب منك

لاحظ ما إذا كانت تلمسك أو تحاول الاقتراب منك، عندما تحبك الفتاة، ستحاول غالبًا لمسك، فهذه طريقة ملحوظة.

قد تلمس ذراعك عندما تقول شيئًا مضحكًا، أو تمشط كتفك أو يديك "عن طريق الخطأ"، أو تضع يدها برفق على ركبتك.

لن تشعر كل الفتيات بالراحة في التواصل باستخدام اللمس، في هذه الحالة، لا تفترض أنها لا تحبك لمجرد أنها لا تحاول لمسك، قد تكون متوترة للغاية للقيام بذلك.

إذا كنت تحبها، فلا تخجل، اكسر حاجز اللمس بنفسك وانظر كيف تستجيب، قد تجد أيضًا أسبابًا أخرى للمسك، مثل لكم ذراعك برفق.