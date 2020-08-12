الفنانات وإخفاء وجوه أطفالهن.. خوف من الحسد أم لسبب آخر؟

علاقات و مجتمع

حيلة باتت ليست غريبة على المشاهير في الوقت الآخير، رغم أن الكاميرا هي أساس عملهن وظهورهن، إلا أن العديد من الفنانات يحرصن على إخفاء وجوه أطفالهن عند التصوير، رُبما خوفًا من الحسد، كما يرى البعض من المتابعين، أو لترك الحرية الشخصية لأطفالهن، إلا أن الأمر دومًا ما يثير التساؤلات والجدل، حول إصرارهن على هذا الأمر.

واليوم، شاركت الفنانة كندة علوش بصورة مع ابنتها على البحر، وكانت الطفلة الصغيرة معلقة بأمها، وتحتضنها الأخيرة، لتحرص على عدم إظهار ملامح طفلتها.

ونشرت "كندة" الصورة التي تجمعها بابنتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "الله لايحرمني هالحضن ولا يحرموا لكل أم ويطعموا لكل إلي نفسه، هاد الشي الوحيد إلي بيدوب هموم الدنيا والمشاكل والضغوط وبيدوب قلبي".

واختتمت، "الله يخليلي حيوتة ويخليلكن شمعات قلوبكن ويفرحكن فيهن، قولو آمين".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة التي حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب متسائلين عن سبب عدم ظهور وجه طفلة الممثلة.

الجدير بالذكر إن "كندة" ليست الفنانة الأولى التي اتبعت تلك الحيلة، بل سبقتها العديد من الفنانات، اللاتي اتبعن حيل مختلفة لعدم إظهار وجوه أطفالهن، من خلال زوايا التصوير أو وضع وجوه تعبيرية.

ويرصد "هن" فنانات رفضن ظهور وجوه أطفالهن

منى زكي

اعتادت الفنانة منى زكي، نشر صور أولادها محاولة إخفاء ملامحهم، خاصة الأولاد الصغار، التي لم تظهر ملامحهما خلال اللقطات.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة لابنتها سيلين التي أنجبتها قبل عدة أشهر، وحرصت على عدم إظهار وجه طفلتها الرضيعة، خوفاً عليها من الحسد وإصابتها بالعين.

ميريام فارس

Advertisements

تظهر دائما المطربة اللبنانية ميريام فارس، بصحبة طفلها "جيدن"، دون أن تظهر ملامح وجهه حتى الآن، فمنذ بداية ولادته وهي تصور قدمه تارة ويده تارة أخرى، أو تضع على وجه قبعة.

دنيا سمير غانم

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، في أكثر من صورة وهي تحمل ابنتها "كايلا" وتظهر ظهرها فقط.

ريهام أيمن

اعتادت النجمة ريهام أيمن، على إخفاء وجه أولادها في الصور التي تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تبرر إخفائها لوجة أبنائها بأنها تريد أن تحافظ على طفولتهم بشكل طبيعي، وتترك لهم عندما يكبرون منتهى الحرية لنشر صورهم أم لا.

أيتن عامر

لا تظهر أيتن عامر، مع أولادها قط، كما أنها لا تنشر صورهن، وفي المرات القليلة التي التقطت صورا بصحبة طفلها قررت أن تكون من الخلف، دون أن تظهر ملامحه.

بسمة بوسيل

يظهر الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، مع طفلتيها، لكن بتعمد عدم ظهور وجهيهما، خلال احتفالها بأعياد ميلادهما، في شهر مايو الماضي.