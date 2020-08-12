رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات المراهقة بصورة مع "وحش الشاشة"

علاقات و مجتمع

استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكريات مراهقتها مع والدها وحش الشاشة فريد شوقي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ونشرت رانيا صورة من عمر المراهقة، بشعر ناعم طويل، وظهرت فيها محتضة الفنان فريد شوقي بينما بدا عليه الكبر.

وكتبت رانيا في تعليقها على الصورة، أبيات من قصيدة لنزار قباني قائلة "أبي يا أبي .. إنَّ تاريخَ طيبٍ وراءكَ يمشي، فلا تَعْتَبِ.. على اسْمِكَ نمضي، فمن طّيِّبٍ شهيِّ المجاني، إلى أطيبِ حَمَلْتُكَ في صَحْو عَيْنَيَّ.. حتى تَهيَّأ للناس أنِّي أبي.. أشيلُكَ حتى بنَبْرة صوتي فكيف ذَهَبْتَ.. ولا زلتَ بي؟".

وتفاعل مع رانيا فريد شوقي متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "حبيبي، الله يرحمه إذا كان إحنا بنحبه كده من أفلامه وفنه ما يالك بقه أنت بنته"، و"حقيقة أستاذ كبير بفنه وعطائه وتأقلم مع كل عصر وفترة زمنية بقدر ما تعجبني أفلام الأكشن والكوميديا في فترة الخمسينات والستينات تعجبني كذلك أعماله الاجتماعية الهادفة في فترة الثمانينات والتسعينات إنه عملاق بكل ما تحمله الكلمة من معنى الله يرحمه".