مؤسس "أمهات مصر" تدعو السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ

ماما
دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، جميع السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ.
وذكرت عبير، في بيان لها، أن المرأة المصرية دائما تشارك في الفعاليات والمناسبات الوطنية على مر العصور، موضحة أن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في إنجاز القوانين ذات الأهمية للمواطنين والدولة، وتخفيف العبء عن مجلس النواب.
وقدمت عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة على جهودهم العظيمة في تأمين العرس الديمقراطي، وظهوره بهذا الشكل اللائق والمشرف.
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