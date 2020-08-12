أسعار الذهب في ارتفاع.. هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، جعلته يحقق رقما تاريخيا في السوق المحلي لم يحدث من قبل، وسط اتجاه صاعد لأسعاره في مصر وعالميا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 895 جنيهًا، وعيار 18 إلى نحو 767 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 1023 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7160 جنيها، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفق ما قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وعلى الرغم من الارتفاع إلا أن أسعار الذهب تتأرجح يوميا ما بين الارتفاع والهبوط، وهنا يحتار المواطن فيما هو الوقت المناسب لشراء الذهب، هل يشتري أم يبيع؟

شراء سبائك

يقول نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية لـ"الخليج 365"، إن الذهب سلعة عالمية ولا يستطيع أحد توقع ارتفاعه أو نزوله أو ثبات سعره، إذ تتأثر بعدة عوامل، من بينها الحالة الاقتصادية للدولة وسعر البترول وحالات السلم والحرب.

ويضيف: "هناك حالات ضرورية يضطر فيها الشخص لشراء الذهب مهما كان سعره، كخاتم الخطبة والشبكة والدبلة، عدد جراماتهم تكون بسيطة ولا تتأثر بشكل كبير. أما بالنسبة لمن يرغب في الاستثمار بالذهب فعليه شراء السبائك المصمتة، التي لا تحتوي على أي نقوش ولا فصوص، وذلك لأن مثل هذه السبائك لا تضاف إليها المصنعية ولا ضريبة القيمة المضافة، وإنما يشتري السبيكة بالسعر الأصلي للجرام، أو شراء بقايا الذهب الناتج عن تصغير خاتم أو إسورة".

وتابع أنه يجب التأكد من أن فاتورة بيع السبائك الذهب ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، ورقم تسلسلي (سيريال نمبر).

يمكن الشراء الآن:

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أما رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة "سبائك الكويت"، فيتوقع أن يرتفع الذهب في القريب العاجل، مضيفا حسب ما نقلت "سكاي نيو"، أن النصيحة للمستهلك البسيط هي: "اشتر. فالقادم أعلى. الأسعار اليوم مرتفعة لكنها ستكون أكثر ارتفاعا في المستقبل".

وأشار إلى أن شراء الذهب الآن مناسب، لأنه يعتقد أن وصول الذهب إلى أسعار 2100 و2200 أصبح قريبا جدا، مشيرا إلى أنه حتى لو انخفض الذهب تحت مستوى الألفين فإنه سيعاود الارتفاع مجددا.

وأضاف "إذا كان هدف المستهلك الحصول على ملاذ آمن والادخار، فهذه أسباب وجيهة للشراء الآن، خاصة إذا كان المدى من متوسط إلى بعيد، أي من 6 أشهر فما فوق.. وفيما يخص النساء اللاتي تملكن مصاغا ذهبيا، فإن "الوقت الحالي ملائم للبيع بعد هذا الارتفاع".

ويرى رجب حامد أنه من الصعب أن يظل الذهب مرتفعا على المدى البعيد، فهو يصعد ويهبط في الأسواق، لكنه من شهر يوليو الماضي يرتفع بحدة.

نصائح عند الشراء:

وقدّم نادي نجيب مجموعة من النصائح عند شراء الذهب حتى لا تتعرض للغش، وهي كالتالي:

- عند شراء المصوغات يجب أن تتعامل مع محال شهيرة "معروفة" موثوقة لبيع الذهب، أو التعامل مع الصايغ الخاص بالعائلة.

- يجب الحصول على فاتورة تفصيلية بالمواصفات والعيار والميزان (مختومة)، وتعد بمثابة إثبات للحق، وعند البيع يكون بنفس الفاتورة المدون عليها مواصفات قطعة الذهب، سواء احتوائها على فصوص وعدد الجرامات.

- لا يمكن التمييز بين الدمغة الأصلية والمزورة، لذا يجب الثقة في المحل والتأكد من سمعته الطيبة.