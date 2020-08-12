متى يكون تناول الآيس كريم خطرا على الأطفال؟.. احذر هذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الآيس كريم من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأطفال تناولها، خاصة في فصل الصيف نظرا لطعمه اللذيذ، لكن هل يمثل أدنى خطورة عند تناوله؟

يقول الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، إن شراء الآيس كريم من مصادر غير موثوق بها يؤدي إلى إلحاق الكثير من الأضرار بصحة الطفل؛ لاحتوائه على الألوان والنكهة الصناعية، بجانب إعداده بطريقة غير صحية، بالإضافة إلى أنه سواء كان من مصدر موثوق أو غير موثوق فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية، وهي كالتالي:

- زيادة معدلات حدوث الحساسية للأطفال.

- الإصابة بخطر التسمم الغذائي، إذا كان الأيس كريم تم تصنيعه بطريقة غير آمنة.

- زيادة معدلات حدوث التهابات الجهاز التنفسي.

- حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

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- تتواجد السكريات بنسبة عالية به، ما يؤثر على سلامة الأسنان.

- الدهون الموجودة فيه مع الإكثار، يؤدي إلى تعرض الطفل إلى مخاطر الإصابة السمنة.

- الإصابة بالتهابات الحلق والتهابات الأذنين.

- الإصابة بالنزلات المعوية.

- تؤثر السكريات المتواجدة به أيضا على شهية الطفل، وبالتالي تقل شهيته ويصبح الطفل لا يرغب في تناول المواد الغذائية المفيدة، ما قد يتسبب إلى الإصابة بسوء التغذية ونقص في الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

وينصح استشاري طب الأطفال، الأمهات بضرورة توعية الطفل بعدم شراء أي مواد غذائية بشكل عام من مصادر مجهولة أو من البائعة الجائلين، لعدم ضمان نظافتها وسلامتها.

وأوضح أنه من الأفضل تناول الطفل الأيس كريم مرة يوميا من مصدر موثوق به، ويفضل أن يكون دون مواد حافظة أو ألوان صناعية.