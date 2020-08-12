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كتب: الوطن -
04:26 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
تلقى الخط الساخن بالأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، شكوى من سيدة مسنة تدعى سامية عبدالسميع وزوجها من مدينة شبين الكوم، لرغبتهما في الإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتعذر ذلك بسبب مرضهما.
وعلى الفور وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، تواصل المجلس القومي للمرأة فرع المنوفية، مع السيدة، حيث جرى إرسال إحدى الرائدات الريفيات للذهاب إلى المنزل محل الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير وسيلة النقل لتمكينهما من الإدلاء بصوتيهما في العملية الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر "قومي المرأة" يستجيب لشكوى مسنة وزوجها ويمكنهما من الإدلاء بصوتيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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