محمد رشاد يحذف صور زوجته ويلغي متابعتها بعدما "بكت عليه"

علاقات و مجتمع

فاجأ المطرب الشاب محمد رشاد متابعيه، بإلغاء متابعته لزوجته الإعلامية مي حلمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحذف رشاد أيضًا جميع صور زوجته، من بينها تلك التي جمعتهما معا عبر حسابه الشخصي، الأمر الذي أثار التساؤلات حول استمرار زيجتهما من عدمه.

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مي تبكي على محمد رشاد

وكانت الإعلامية مي حلمي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، في مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 6 دقائق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، باكية تروي قصة الحجز على منزلها وممتلكاتها بسبب 5 ملايين جنيه مستحقة على زوجها المطرب محمد رشاد.

وقال "مي": "الفيديو ده أنا عملاه علشان الناس مؤذية، ومن غير سابق إنذار، صحيت على مكالمة تليفون على إن في ناس هتدخل شقتي تحجز على ممتلكاتي وحاجتي، علشان عقد تبع رشاد في الغناء، والمبلغ 5 ملايين جنيه".

وتابعت المطربة الشابة: "رشاد عنده 30 سنة هو حاول يوسط ناس كتير، كل همهم يشوفوه محبوس، حقي أخاف على بيتي وعلى حبي، شوفتوا بداية زعلنا وصلحنا ونجاحه ونجاحنا، كفاية 4 سنين وقف حال فيه، وسنتين ليا".

وأكملت: "بدعم جوزي وبقول كفاية وقف حال فينا، هتعملو إيه عملك إيه عشان الكره ده سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.

وعلى الفور، وجه "رشاد" الشكر لزوجته، قائلًا: "بشكر جمهوري من قلبي على كلامكم ودعواتكم ودعمكم ليا، شكرا لأهلي ولكل أصحابي اللي ظهر معدنهم وقت الشدة، شكراً للأصيلة مراتي اللي معايا فالحلو والمر".