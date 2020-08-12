"كورونا" ما زال بيننا.. احذر: 11 خطأ تنتقل إليك عدوى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يعني انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر أننا انتصرنا على هذا الوباء، إنما فقط سيطرنا عليه وما زال قائم بيننا، وسط تحذيرات من "موجة ثانية"، وارتفاع الأعداد مرة أخرى في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم تدارك طرق انتقال العدوى أو التهاون فيها.

هناك 11 خطأ قد تنقل إليك عدوى كورونا دون أن تدرك ذلك، نذكرها لك حتى تأخذها بعين الاعتبار، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- ذهبت للتسوق واختلطت مع آخرين:

ينتشر كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس قطرات صغيرة بالفيروس في الهواء، لذا إذا استنشقتها أو لمست السطح الذي هبطت عليه، فقد تصاب بالعدوى، هذا هو السبب في أن التباعد الاجتماعي مهم للغاية، والعديد من المتاجر تفرضه، لذا إذا ذهبت للتسوق، ابق على بعد متر على الأقل من الآخرين، بما في ذلك عند الانتظار في الطابور.

2- تلمس الأشياء دون حماية:

تعتبر محلات السوبر ماركت ومحطات الوقود مكانا مثاليا لانتشار الفيروسات، حيث يلمس العديد من الأشخاص العناصر ويستبدلونها، ويمررون بطاقات الائتمان، ويضغطون على أزرار ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى الإيصالات الورقية، فحاول أنت تطهر يدك قبل وبعد لمس المنتجات.

3- شراء فواكه وخضروات طازجة من المتاجر:

يمكن لأي شخص أيضا لمس الفواكه والخضروات، لذلك من المهم غسل الطعام الطازج غير المغلف جيدا تحت الماء الجاري (بدون صابون) وتركه حتى يجف، نظرا لأنه قد يكون تم ملامسته من قبل الكثير.

4- التوصيل للمنزل:

تعتبر عمليات التوصيل للمنازل أقل خطورة من التسوق في السوبر ماركت، ولكن لا يزال هناك خطر تلوث محتمل لسطح أي طعام أو عبوة أو من سائق التوصيل، لذا من الأفضل المسح على الأسطح باستخدام مبيض مخفف بسيط، وغسل اليدين جيدا بعد استلام الطلبات.

5- تطلب دليفري:

تقدم العديد من المطاعم الجيدة الطعام الجاهز الآن وقد نفذوا أفضل ممارسات تحضير الطعام الصحي لتقليل المخاطر، وفي ظل الظروف الحالية، من الأفضل طلب وجبات ساخنة وطازجة بدلا من الأطعمة الباردة أو النيئة، حيث يأتي الخطر الأكبر من التعبئة والتغليف، ويمكن تقليله عن طريق إزالة الطعام من الحاوية في كيس القمامة وغسل يديك قبل تناول الطعام.

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6- وسائل النقل العام:

يوفر استخدام وسائل النقل العام أحد أكبر مخاطر الإصابة، بصرف النظر عن إمكانية استنشاق قطرات الفيروس من الهواء، هناك خطر الإصابة بالعدوى عن طريق لمس الأسطح، حيث يمكن أن يعيش COVID-19 على الأسطح لمدة تصل إلى 5 أيام، ويتأثر آلاف الأشخاص كل يوم بالمقابض والمقاعد والتذاكر ويمكن أن تساهم في انتشار الفيروس بشكل هائل.

7- تبيع وتشتري أشياء مستعملة عبر الإنترنت:

لا تزال هناك بعض المواقع المفتوحة، حيث يمكن للأشخاص تداول العناصر المستعملة أو الجديدة أو غير المرغوب فيها، حيث يمكن أن يصاب المشتري أو البائع وتنتشر هذه العدوى أثناء جمع العناصر أو تسليمها، ويمكن للفيروس أن يبقى على سطح العنصر وعندما تلمسه يمكن أن تصاب.

8- تشارك جهاز الكمبيوتر الخاص بك في العمل:

إذا كنت لا تستطيع العمل من المنزل فإنك تستخدم جهاز كمبيوتر مشتركا مع زملائك في العمل، لذلك يجب التأكد من مسحة بمطهر قبل استخدامه أولا.

9- هاتفك مصدر جيد للعدوى:

حتى إذا كنت ترتدي قفازات أثناء التسوق أو في وسائل النقل العام أو في العمل، عند لمس هاتفك، يمكنك نقل الفيروسات من القفازات إلى سطح هاتفك، لذا من الأفضل عدم استخدام الهاتف كثيرا، ولكن إذا اضطررت إلى ذلك، فتأكد من مسحه بمطهر قدر الإمكان، حيث إنه يمكن أن يظل الفيروس على هاتفك ومن ثم يمكن نقله إلى يديك، وتصاب بالعدوى دون أن تدرك ذلك بمجرد أن تلمس وجهك أو فمك بيد مصابة.

10- الازدحام والحشود:

لمنع انتشار الفيروس، قف على بعد متر من شخص ما عند التحدث إليه، أو عند تواجدك في محل البقالة.

11- أنت ترتدي قناعك بشكل خاطئ:

يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، بارتداء أقنعة الوجه ليس فقط لحمايتك من الإصابة بالقطرات، ولكن لمنعك من انتشار القطرات، لذا يجب غسل يديك قبل وضع غطاء وجهك ثم ضعه على أنفك وفمك وثبته تحت ذقنك وحاول أن تجعله مناسبا لجوانب وجهك ولا تضع القناع حول رقبتك أو على جبهتك مع ضرورة تجنب لمسه، وإذا فعلت ذلك اغسل يديك.