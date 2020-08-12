تظهر صيفًا وتختفي شتاءً.. تعرف على "الجزيرة المسحورة" في مصر: تذكرتها بـ35 جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

رغم أن الكثير منا يحرص على الذهاب إلى الأماكن ذات الطبيعة الخلابة، والمناظر الطبيعية المذهلة في مختلف أنحاء مصر، لكننا في حاجة إلى معرفة المزيد عن بعض "خبايا المحروسة" وزيارتها.

ويستعرض "الخليج 365"، كل ما تريد معرفته عن الجزيرة المسحورة في مدينة شرم الشيخ، حيث المكان الرائع الذي لا يعرفه الكثير منا، من أجل محاولة أن نضعك -عزيزي القارئ- في قلب الحدث.

أحد أفضل الأماكن في مصر التي تستطيع زيارتها للاستمتاع بكل ما فيها، من مياه ورمال ومنظر طبيعي خلاب، وهي "الماجيك آيلاند" أو الجزيرة المسحورة.

كما تقول أسما رؤوف مؤسس مبادرة "مصر أحلى" برعاية وزارة السياحة المصرية، والتي تحرص على إلقاء الضوء على كل ما هو جذاب ومختلف وغير معروف في مصر: "سميت هذه الجزيرة المعروفة بـ"المسحورة"؛ نظرًا لأنها تختفي تمامًا بالمياه في الليل، في حين أنها تظهر صباحًا، كما أنها في فصل الشتاء تختفي تمامًا، بينما تتجلى في الصيف، وهو ما يكشف عن سحرها وجمالها؛ لأن مياهها تغير ألوانها 7 مرات يوميًا، وفقا لضوء الشمس، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من المعادن التي تستخدم علاجًا للشفاء من الأمراض الروماتيزمية".

تضيف أسما رؤوف، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "المياه هنا مختلفة تمامًا بألوانها الرائعة، ورمال البحر باللون الأبيض وهي رمال علاجية".

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تواصل أسما الكشف عن تفاصيل المكان الرائع: "نسبة الملوحة في البحر عالية للغاية، ويقال إنه يعمل على انتزاع الطاقة السلبية من الجسم ومنحك طاقة إيجابية تكفيك لمدة سنة كاملة".

تكمل مؤسس مبادرة "مصر أحلى": "تستطيع أن تأخذ حمام شمس هنا، المياه نقية للغاية داخل الجزيرة، وما يميزها أيضًا أن البحر الأحمر يمتاز بنقاء المياه حتى 20-30 مترًا في القاع، وهذا لا يحدث في أي بحر، باختصار فالجزيرة من أفضل الجزر في العالم أجمع، وهي قريبة جدًا من محمية رأس محمد".

بحيرة التمني

أطلق عليها بحيرة التمني، فقد عهد البدو في الماضي أن يسبحوا فيها كانوا يلقون بعض الأحجار متمنين بعض الأمنيات، وهو ما يفعله السياح عند زيارتهم لها، ويسبحون ويستمتعون بالمياه والرمال الملونة، كما يلون البعض وجهه بنثرات من هذه الرمال، وفقا لما ذكرته صفحة "GHOST SHARM TOURS" المعنية بالسياحة الداخلية عبر "فيسبوك".

تكلفة بسيطة

إذا كنت في شرم الشيخ وتريد الذهاب إلى محمية رأس محمد ومنها إلى الجزيرة المسحورة، ستدفع رسوم دخول إلى هذا المكان لا تتجاوز 35 جنيهًا فقط، أما الرحلة كاملة من شرم إلى المحمية فستكلفك نحو 400 جنيه للفرد، وفقا لإحدى شركات السياحة بوسط القاهرة.