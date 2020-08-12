سترة البليزر لإطلالة سبور شيك عالموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:44 مساءً - على الرغم من اختلاف الصيحات، إلا أن هناك بعض القطع الأساسية التي لا تغيب عن ساحة الموضة منها البليزر لإطلالة سبور شيك، لذلك لا بدّ من امتلاكها في خزانتكِ.



أنماط مختلفة من الإطلالات

ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

تعدّ سترة البلایزر من القطع التي یمكن الحصول من خلالھا على أنماط مختلفة من الإطلالات، فبالإمكان من خلال البلایزر أن نجعل إطلالتنا رسمیة ورصینة، كما بالإمكان أن نجعلھا إطلالة سبورشیك. وحتى في بعض الإطلالات تناسب الفساتین بحیث تحّول الإطلالة الأنثویة إلى إطلالة عصریة وشابة.

تبقى سترة البلايزر رائجة هذا الصيف، إذ برزت بقوة على منصات عروض الأزياء بألوان مختلفة، من الممكن اعتمادها في إطلالات الكاجوال أي مع سروال الجينز وحذاء السنيكرز أو حتى في إطلالات الشيك أي مع سروال رسمي وقميص.

كما يمكن ارتداؤها مع الفستان لأنها تمنح إطلالة سبور شيك تليق بمختلف المناسبات والأوقات، بالإضافة إلى تنسيقها مع سروال الجينز للحصول على إطلالة مفعمة بالشباب، الحيوية والعصرية، أو بالإمكان اختيارها على بذلة بقصّة مميّزة ومواكبة لـمختلف صيحات الموضة لهذا الصيف.

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سترة بليزر بتصميم رسمي

ألتوزارا Altuzarra



قد تفضل بعض الفتيات أو السيدات اختيار سترة البليزر بتصميم رسمي لإطلالة رسمية، كتلك التي تكون مزيّنة بالنجوم باللون الفضي لإشراقة مميزة تبدو في غاية الأناقة.

أما الأخريات فتفضلن أن تكون لسترة البليزر لمسة عصرية تحوّل الإطلالة إلى سبور شيك يمكن التألّق بها في النهار والمساء على حدّ سواء، مثل السترة باللون الأبيض مع سروال الجينز على سبيل المثال، الأمر الذي يزيد من فخامة الإطلالة وتميّزها، كما بالإمكان الاستعانة بحذاء بكعب عال ليضع لمسة أناقة على المظهر برمّته.

إذا كانت الفتاة من هواة سترة البليزر باللون الأبيض، فمن المحبّذ ارتداؤها مع سروال جينز داكن اللون وتوب ذهبية مزيّنة بالشراشيب، والجدير ذكره أنه لا مانع أبداً من الدمج في إطلالة واحدة بين اللمسة العصرية واللمسة الرسمية.

إن اعتماد سترة البليزر بنقشة "الكارو" باللون الأبيض وتزيينها بحزام قماشي أسود على الخصر، مع سروال أسود، وحذاء بكعب عال من الجلد، سيظهر مدى اهتمام الفتاة بالموضة وتعلّقها بها للحصول على أجمل الإطلالات في مختلف المناسبات.

لإطلالة مسائية، من المهم اعتماد سترة البليزر باللون الأبيض وتنسيقها مع شورت وبلوزة ناعمة باللون الأسود، ولإكمال هذه الإطلالة الرائعة لا بدّ من ارتداء حذاء بكعب عال من الجلد، وحقيبة مبتكرة مصنوعة من الخشب.

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