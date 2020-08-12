أحدث موديلات بدلات رسمية نسائية من منصات عروض خريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:44 مساءً - تعد البدلات الرسمية النسائية واحدة من أبرز القطع التي نجحت دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية في تضمينها مؤخراً ضمن خطوط الموضة العالمية، حيث أنها لا تزال تعرف رواجاً كبيراً منذ مواسم عدة وحتى موسم خريف 2020.
وقد ظهرت البدلات الرسمية النسائية ضمن مجموعات الكثير من أهم دور الأزياء العالمية لخريف 2020 بتصاميم وقصات وخامات وحتى طبعات متنوعة ومتعددة، كما وجاءت مع بناطيل أو مع تنانير كي تغطي مختلف صيحات وتلبي جميع أذواق النساء.
تابعي معنا في «الخليج 365» باقة من أحدث موديلات البدلات الرسمية النسائية التي رصدناها وجمعناها لك من منصات عروض خريف 2020 كي تستوحي منها وتتألقي في الموسم القادم.
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موديلات بدلات رسمية نسائية موضة خريف 2020
بدلات رسمية نسائية مع تنانير من مجموعات خريف 2020
تعتبر البدلات الرسمية النسائية مع التنانير من أبرز القطع التي تتوجه المرأة مؤخراً نحو اعتمادها بالأخص النساء المحجبات اللاتي يردنَ اعتماد آخر صيحات الموضة مع المحافظة على الأسلوب المحتشم.
لفتتنا البدلات الرسمية النسائية مع التنانير على منصات الكثير من دور الأزياء العالمية لموسم خريف 2020، فأعجبتنا بلونها الرمادي الخريفي وخامتها التي تبعث الدفء ضمن عرض برادا Prada حيث جاءت مع تنورة ميدي بقصة مستقيمة pencil cut.
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بدلات رسمية نسائية مع بناطيل من مجموعات خريف 2020
جاءت البدلات الرسمية النسائية مع البناطيل لتسيطر على منصات عروض خريف 2020 بقصات وألوان ونقشات ملفتة وعصرية مصممة خصيصاً للمرأة العاشقة للأناقة.
أعجبتنا البدلات الرسمية النسائية على منصة عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen، حيث رصدنا منها بتصميم الكارو الذي يوحي لنا بالدفء، وتصميم الباتشوورك patchwork العصري وكذلك بالتقليمات.
أما البدلات النسائية ضمن عرض كلوي Chloe جاءت أحادية اللون، وقد أعجبتنا البدلة باللون الرمادي المزرق مع الجاكيت الطويلة المحددة للخصر والبنطلون الواسع الترندي.
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