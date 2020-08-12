قفاطين وجلابيات مغربية من إنستجرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:44 مساءً - للأزياء المغربية مكانة كبيرة في الوطن العربي ومختلف بلاد العالم، ولتنوع الموديلات التي تُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأزياء، جمعنا لكِ عزيزتي من موقع الإنستجرام عدة خيارات للجلابية والقفطان، مع عدة نصائح لارتدائهما.



موديلات الجلابية المغربية

موديلات الجلابية المغربية



تعتبر الجلابية اللباس اليومي المعتاد للمغاربة، يلبسها الصغير والكبير، وتمتاز بطولها الذي يمتد من المنكبين للكعبين، كما أنها فضفاضة لا تُظهر تفاصيل أو تقاسيم الجسم، وتتصل بغطاء للرأس لتقي من أشعة الشمس والأجواء الباردة كذلك.

ومن أحدث الموديلات اخترنا لكِ جلابية سماوية مطرزة بالزهري والأخضر والأسود في المنتصف وعلى أطراف الأكمام بطريقة مناسبة للنساء كافة، وجلابية صفراء مطرزة بالرسوم البرتقالية والزرقاء والزهرية في المنتصف وأطراف الأكمام أيضًا، وأخرى زرقاء مطرزة على أطراف الأكمام بالأزرق والعنابي لزيٍّ شبابي أنيق.

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أحدث موديلات القفاطين من دور الموضة

أحدث موديلات القفاطين من دور الموضة



القفطان المغربي زيٌ تقليدي نسائي مغربي، يُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم، ويعتمد القفطان المغربي في صنعه على أقمشة فاخرة مزينة بالتطريز اليدوي المغربي، إضافة إلى تزيينه بالأحجار والخيوط المميزة.

ومن أحدث الموديلات استوحينا لكِ عزيزتي قفطانًا من الساتان الأخضر المطرز بالذهبي بطريقة مناسبة للحفلات الضخمة، وقفطانًا من قماش المخمل الداكن المطرز بالذهبي بطريقة مناسبة للحفلات البسيطة.

واخترنا لكِ قفطانًا بدرجة الأزرق النيلي المزين بالفصوص والخيوط الذهبية اللامعة، وقفطانًا ملكيًّا باللون الأبيض مصممًا بأكمام شفافة ومطرزًا بالذهبي بأسلوب راقٍ ومميز، وآخر أبيض مرسومًا بالأخضر الباستيل ومطرزًا بالذهبي، ويمكنك عزيزتي ارتداء قفطان أخضر مطرز بالرسوم الذهبية، أو قفطان سماوي مطرز بالذهبي والخيوط الملونة المرسومة بشكل الزهور.

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نصائح لارتداء القفطان بطريقة مثالية

القفطان المغربي



عند اختيارك القفطان في أي مناسبة لكِ، احرصي أن تظهري بإطلالة مفعمة بالأناقة ومناسبة لك، ويعد القفطان المغربي الخيار المثالي للمرأة المحجبة؛ نظرًا لتصميمه المحتشم الأنيق في الوقت ذاته، ولكن حاولي الابتعاد عن ارتداء ألوان حجاب داكنة مع القفطان، واستبدليها بالألوان الفاتحة التي تتماشى مع لون القفطان لمظهر أكثر أناقة.

ولا تنسي عزيزتي اختيار القصة التي تلائم قوامك، حيث يناسب القفطان الناعم ذوات الجسم الممتلئ، وتتناسب القفاطين بأنواعها ذوات الجسم النحيل، وذلك يبرز في الألوان، حيث إن الألوان تلعب دورًا كبيرًا في إظهارك بمظهر مختلف، فالألوان الفاتحة تمنح الجسد مساحة أكبر، لذا احرصي على اختيار الألوان الداكنة إلى حدٍّ ما لتمنحك مظهرًا نحيفًا، ولا تنسي أن التطريزات تلعب دورًا مهمًا لاختيار القفطان الملائم للمناسبة، حيث تلائم القفاطين ذات التطريزات البسيطة المناسبات شبه اليومية، كدعوات العشاء أو الأعياد، أما ذات التطريزات الكثيرة فتناسب حفلات الزواج وما شابهها.

ولفصل الشتاء يمكن اختيار القفاطين المصنوعة من المخمل واختيار الألوان الداكنة كالأسود والخمري، أما للصيف يفضل اختيار القفاطين ذات الأقمشة الحريرية أو الساتان الناعم بألوان الباستيل الفاتحة، ويجب مراعاة لون البشرة أيضًا عند اختيار ألوان القفطان