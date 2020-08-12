علاقات و مجتمع
تحدث الفنان أحمد سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "تامر أمين"، عبر برنامج "آخر النهار"، لأول مرة عن الجدل الذي أثير مؤخرا عن ركوبه "المرجيحة" مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، المقرر أن يخطبها الأيام المقبلة.
واستنكر سعد اهتمام الناس بركوبه المرجيحة مع علياء بسيوني، لدرجة جعلته "ترند" في نفس توقيت انفجار مرفأ بيروت، "وكان ترند بردو في نفس الوقت يعني إزاي، ليه الناس مهتمة كدة بأحمد سعد وبيعمل إيه، الموضوع ده ليه مكسر الدنيا، وبيقولوا أحمد سعد على المرجيحة، ده أهم من بيروت؟".
وأكمل، "دي حاجة غريبة جدا، وبضايق الناس، هتستفاد إيه من أن أحمد سعد على المرجيحة، في نفس وقت بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يرد لأول مرة على جدل "المرجيحة": ده أهم من بيروت؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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