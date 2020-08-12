كندة علوش تعانق طفلتها: الحضن ده بيدوب قلبي (صورة)

ماما

ظهرت الفنانة كندة علوش مع ابنتها على البحر، وكانت الطفلة الصغيرة معلقة بأمها، وتحتضنها الأخيرة. ونشرت "كندة" الصورة التي تجمعها بابنتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements وعلقت كندة علوش على الصورة قائلة، "الله لايحرمني هالحضن ولا يحرموا لكل أم ويطعموا لكل إلي نفسه، هاد الشي الوحيد إلي بيدوب هموم الدنيا والمشاكل والضغوط وبيدوب قلبي". واختتمت، "الله يخليلي حيوتة ويخليلكن شمعات قلوبكن ويفرحكن فيهن، قولو آمين". وتلقت كندة علوش كثيرا من الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "ما أحلاكم حبيباتي سالمين ودائمين لبعض وللعيلة والنا،" و"يا مامي أنا دخيل الحاضن والمحضون حبيباتي انتوا"، و"أنا عندي اللهم بارك بنتي وسمتها كنده والله على اسمك علشان أنا بحبك بجد ربنا يحفظ لينا أطفالنا ويجعلهم ذرية صالحة يارب".

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