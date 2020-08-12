حساب اليوتيوبر مي ماهر يطمئن متابعيها: ربنا نجاها

علاقات و مجتمع

قبل أيام نشر حساب اليوتيوبر مي ماهر، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نبأ إصابتها بجلطة في الرئة، وهو الأمر الذي أدخل متابعيها في حالة من الحزن، داعين لها بالشفاء العاجل.

عاد حساب اليوتيوبر مجددًا يطمئن جمهورها عليها، ويكشف عن التطورات الصحية لها، معلنين خروجها من العناية المركزة، "الحمد لله مي خرجت من العناية ربنا نجاها، هطمنكم عليها أول ما تكون قادرة إن شاء الله".

وأضاف حساب اليوتيوبر، موجهًا الشكر لمتابعيها على الدعوات المكثفة التي تلقتها مي، "شكرًا لكل حد دعا لمي يعرفها أو ميعرفهاش، أكيد أما تشوف حبكم ليها ده هتكون سعيد جدًا".

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وكان حساب اليوتيوبر مي ماهر أعلن تعرضها لوعكة صحية، قائلًا: "ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب".

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة الحزن التي خيمت على رواد "السوشيال ميديا" لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي أصيب بجلطة في المخ لكن جرى تشخيصه بصورة خاطئة، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته عقب أيام داخل أحد المستشفيات الكبرى.